"Wiecie, że lubię płakać". Świątek komentuje odejście Barty

Barty jest światową rakietą numer jeden od 114 tygodni, w styczniu sięgnęła po trzeci wielkoszlemowy tytuł, wygrywając Australian Open. Decyzji, którą ogłosiła w środę trudno było się spodziewać.

Mecz zmarnowanych szans. Fręch pożegnała się z turniejem w Miami Magdalena Fręch... czytaj dalej » - Wiecie, że lubię płakać i jak się dowiedziałam, to płakałam długo. Jestem zdezorientowana, to na pewno. Odczuwam smutek, bo kiedy myślę o zawodniczce kompletnej po względem fizycznym, mentalnym i tenisowym, to widzę właśnie Ash - stwierdziła Świątek cytowana przez oficjalną stronę WTA.

Świątek nie myśli na razie o byciu numerem jeden

- Byłoby fajnie rywalizować z nią przez następne lata i próbować poprawić swoją grę, by radzić sobie z jej slajsem. Będziemy za nią tęsknić, to na pewno - dodała aktualna wiceliderka rankingu WTA.

Polka dowiedziała się o decyzji Barty, kiedy przebywała w hotelowym pokoju w Miami. Jak wspomniała, członek WTA zapukał do jej drzwi i za chwilę poprosił, by odłożyła laptopa. - Już się bałam - przyznała Świątek. - Powiedziano mi, że możliwe, że zostanę numerem jeden na świecie. Kiedy pomyślałam o tej sytuacji, przeczytałam wszystkie wiadomości, wszystkie warunki, które muszą zostać spełnione, zdałam sobie sprawę, że nie ma sensu o tym myśleć, bo jest za mało czasu, by przygotować się do gry. Muszę skupić się na pracy - podkreśliła.

Od czwartkowego poranku wiadomo, że Barty poprosiła władze WTA, by wymazali jej nazwisko z rankingu. Oznacza to, że Świątek już w najbliższych dniach może zostać rakietą numer jeden na świecie.

Świątek i Barty mierzyły się dwukrotnie. Oba spotkania - w ubiegłym roku w Madrycie oraz w tym w Adelajdzie - padły łupem Australijki.

W Miami Polka wciąż czeka na pierwszy występ. Jej rywalką w drugiej rundzie będzie Szwajcarka Viktorija Golubic.