Pula nagród imprezy w Brisbane wynosi prawie półtora miliona dolarów australijskich. Spora część tej kwoty może trafić na konto Barty, bo w rozgrywkach singlowych jest najwyżej rozstawioną zawodniczką, a rywalizuje również w deblu, gdzie jej partnerką jest Holenderka Kiki Bertens.

Barty już raz pomogła

- Ogrom dramatu po raz pierwszy zobaczyłam w listopadzie, kiedy leciałam do domu, z Perth do Brisbane. Zobaczyłam wtedy z samolotu kłęby dymu i niektóre pożary. Naprawdę mnie to poruszyło - przyznała 24-letnia tenisistka, która w 2019 roku wygrała wielkoszlemowy turniej French Open.

- W Australii dzieją się teraz dużo ważniejsze rzeczy niż tenis i to nimi musimy się zająć - stwierdziła, deklarując zrzeczenia się nagród pieniężnych z turnieju w Brisbane.

Źródło: Getty Images Ashleigh Barty jest liderką rankingu WTA

Nie będzie to pierwsza pomoc od Barty. Pod koniec ubiegłego roku roku światowa jedynka przekazała 30 tys. dolarów australijskich tamtejszej organizacji zwalczającej przemoc wobec zwierząt.

Zbiórka Szarapowej, asy Hurkacza

Zresztą Australijka nie jest jedyną tenisistką, którą poruszył dramat rozgrywający się na Antypodach. W niedzielę za pośrednictwem mediów społecznościowych swoją pomoc zadeklarowała Maria Szarapowa.

"Od 15 lat Australia stawała się moim domem na cały styczeń. Widok ognia, niszczącego tę piękną krainę, zamieszkujące tam rodziny oraz populację zwierząt, łamie mi serce. Chciałabym zainicjować zbiórkę i przekażę 25 tysięcy dolarów australijskich" - napisała Rosjanka na Twitterze.

Szarapowa zwróciła się z prośbą o dołączenie do niej do Novaka Djokovicia. Serb długo się nie zastanawiał i niemal od razu zgodził się.



The month of January in Australia has been my for the past 15 years. Watching the fires destroy the lands, it’s beautiful families and communities of animals is deeply. I would like to begin my donation at 25K. @DjokerNole, would you match my donation? #letsallcometogether — Maria Sharapova (@MariaSharapova) January 5, 2020





Swoją cegiełkę dorzucają również zawodnicy walczący w pierwszej edycji ATP Cup. Tam każdy zaserwowany as wyceniany jest na 100 dolarów australijskich. Jak się okazuje, jest to znakomita motywacja dla Hurkacza, który w dwóch wygranych meczach - z Diego Schwartzmanem i Borną Coriciem posłał ich aż 27.



.@HubertHurkacz did his best for @RedCrossAU with 9 aces, which is another $900 raised for #Aces4BushfireRelief.



Donate here: https://t.co/ub5X5xeRdQ#Aces4BushfireRelief#ATPCup — ATPCup (@ATPCup) January 6, 2020





