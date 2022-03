"Impreza skończona". Australia płacze i docenia Barty

Ashleigh Barty rzuciła tenis już drugi raz Nagła decyzja... czytaj dalej » Barty ogłosiła swoją decyzję w mediach społecznościowych w środę przed południem australijskiego czasu, zaskakując wielu swoich rodaków. Internetowe serwisy największych australijskich dzienników uruchomiły relacje na żywo, w których publikowały niezliczone komentarze byłych i obecnych tenisistów, przedstawicieli federacji i władz.

W komentarzach dominują wyrazy wdzięczności wobec australijskiej gwiazdy.

"Chcę ci szczególnie podziękować za inspirowanie pokolenia młodych ludzi, a zwłaszcza pokolenia młodych rdzennych mieszkańców tego kraju" - cytują słowa premiera Australii Scotta Morrisona tamtejsze serwisy. Szef rządu podkreślił, że zwycięstwo w Wimbledonie, największy sukces i cel w tenisowej karierze, Barty osiągnęła w czasie, gdy odizolowany kraj walczył z pandemią COVID-19.

"Pogoń za innymi marzeniami"

"Ash Barty pozostawia nas z wrażeniem niedosytu, ale nic nie jest nam winna" - napisał w obszernym komentarzu dla dziennika "The Age" publicysta sportowy Greg Baum. Przypomniał w nim, że 25-letnia tenisistka grała przede wszystkim dlatego, że uszczęśliwiało to ją samą i innych.



Ash Barty was a breath of fresh air. She wafted in, made everyone feel better for a time, and now is gone. But the sensation she created will remain in our hearts and bones for a long time, writes @GregBaum. https://t.co/unepTx2LbL — The Age Sport (@theagesport) March 23, 2022





W innym tekście wydawany w Melbourne dziennik zaznacza, że teraz tenisistka otwiera sobie szansę na "pogoń za innymi marzeniami". Te jednak, poza planowanym małżeństwem z wieloletnim partnerem tenisistki Garrym Kissickiem, na razie pozostają bliżej nieokreślone.

"Impreza Barty skończona" - informuje internetowe wydanie dziennika "The West Australian". W artykule przypomniano, że punktem zwrotnym w karierze Barty był ubiegłoroczny triumf w Wimbledonie. Słowa tenisistki o tym, że to zwycięstwo wpłynęło na jej "zmianę perspektywy", są wskazywane jako klucz do zrozumienia jej decyzji o zakończeniu kariery.



'Happy for Ash Barty, gutted for tennis'



Ash Barty’s bombshell retirement news has sent shockwaves across the world: https://t.co/wfm0JsD6Kepic.twitter.com/mc7AiV89Fx — The West Australian (@westaustralian) March 23, 2022





Ten element podkreślają również komentatorzy dziennika "The Herald Sun", którzy zauważają, że decyzja Barty mogła zapaść wcześniej, jeszcze przed styczniowym turniejem w Melbourne. Trzeci wielkoszlemowy tytuł Barty był "wisienką na torcie jej nieprawdopodobnej kariery, ale niewiele brakowało, by cud w Australian Open nigdy się nie wydarzył" - napisano w komentarzu.

25-letnia Barty ma w dorobku 15 tytułów, w tym trzy indywidualne i jeden deblowy triumf w turniejach Wielkiego Szlema. Decyzję o zakończeniu kariery podjęła niespełna osiem tygodni po zwycięstwie w Australian Open.