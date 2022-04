Barty zabrała się za pisanie książek. Premiera jeszcze w tym roku

Linette zagra o tytuł w deblu. Znowu wygrała dwa mecze w ciągu kilku godzin Magda Linette i... czytaj dalej » Niespełna miesiąc temu Barty ogłosiła zakończenie kariery, czym zszokowała świat sportu. 25-latka poprosiła również władze WTA, by wykreślić ją ze światowego rankingu, którego była liderką. To właśnie m.in. dzięki temu na szczyt światowej listy szybko wdrapała się Iga Świątek.

Po rozstaniu z tenisem Barty szybko odnalazła się w nowej rzeczywistości.Postanowiła nawet, że spróbuje swoich sił w golfie.

Najpierw coś dla najmłodszych, potem opowie o przeszłości

Teraz w jej głowie zrodził się kolejny plan - zamierza wydać serię sześciu książek dla dzieci pt. "Mała Ash". Będzie to opowieść o jej doświadczeniach oraz rodzinie. Pierwsza książka ma trafić do sprzedaży już w lipcu tego roku.

- Ten projekt był świetną zabawą i czymś, co zawsze chciałem zrobić - oznajmiła Barty w rozmowie z NewsCorp, zaznaczając przy okazji, że do tego projektu zainspirowała ją jej pięcioletnia siostrzenica o imieniu Lucy.

- Uwielbiam, że mówi mi, co myśli, co i jak się czuje, gdy ją czyta - tłumaczyła Australijka.

Źródło: Getty Images Ashleigh Barty wyda serię książek

Barty zamierza również wydać coś, co zainteresuje starszą publikę. Będzie to książka stricte poświęcona jej karierze sportowej. Jeśli wszystko pójdzie zgodnie z planem, pozycja znajdzie się na pułkach księgarni w listopadzie.

- To nie jest codzienność, że coś takiego zdarza się w wieku 25 lat, ale to bardzo ekscytujący projekt. Cofanie się w czasie i opowiadanie o wszystkim, co mnie spotkało, przyniosło mi bardzo dużo radości, smutku, bólu, ale myślę, że będzie się to dobrze czytało - powiedziała.

Trzykrotna mistrzyni wielkoszlemowa została również zapytana, czy nie żałuje decyzji o przejściu na emeryturę.

- Jestem bardzo szczęśliwa. Nie potrzebowałam żadnego potwierdzenia, ale i tak utwierdziłam się w przekonaniu, że to była właściwa decyzja. Spędziłam tak dużo czasu z moją wspaniałą rodziną, że przez ostatnie tygodnie uśmiech nie schodził z mojej twarzy - oznajmiła 25-letnia Australijka.

Barty triumfowała w Australian Open, Wimbledonie i French Open, a także w 12 innych turniejach WTA.