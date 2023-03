Główna rywalka Świątek niespodziewanie rezygnuje. Podała powód

"Przykro mi zakomunikować, że muszę się wycofać z turnieju w Charleston! Doznałam kontuzji podczas jednego z moich spotkań w Miami i potrzebuję czasu na odpoczynek i regeneracje. Przepraszam organizatorów i kibiców. Naprawdę chciałam tam wrócić i zagrać dla was! Saby" – napisała na Twitterze Sabalenka.



Sad to announce that I have to withdraw from Charleston! I picked up an injury during one of my matches in Miami and I need time to rest and heal. I’m so sorry to the tournament and the fans. I was really looking forward to being back and playing in front of you all! Saby — Sabalenka Aryna (@SabalenkaA) March 30, 2023





Zaskakująca przegrana

Rybakina nie zwalnia tempa. Może powtórzyć osiągnięcie Świątek Dwa zacięte sety... czytaj dalej » Podczas trwającego turnieju w Miami Białorusinka mogła odrobić mnóstwo punktów do Świątek, albowiem przed rokiem wywalczyła zaledwie dziesięć. Polka wycofała się z turnieju i odjęte zostanie jej 1000 punktów.

Jednak Sabalenka niespodziewanie przegrała z zajmującą 74. miejsce w rankingu Cirsteą 4:6, 4:6. W pomeczowych wypowiedziach nic nie wskazywało, że czuje się źle bądź doznała kontuzji. Narzekała jedynie na warunki pogodowe i zaznaczyła, że wie, co musi zrobić, by dobrze poradzić sobie w kolejnym turnieju.

- Kluczem będzie skoncentrowanie się na sobie i niemyśleniu o mediach społecznościowych, ludziach i oczekiwaniach. Chcę robić swoje. Wierzę, że jeśli utrzymam pozom gry, zwycięstwa się pojawią – przyznała.

W obecnym sezonie Sabalenka wygrała 20 z rozegranych 23 meczów. W poniedziałek w najnowszym notowaniu rankingu WTA będzie miała 2030 punktów straty do Świątek.