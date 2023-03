Zaskakująca porażka Sabalenki. Rywalka czekała na taki wynik dekadę

Chciała uwagi jak Świątek. Przeżyła "gorzkie zakończenie" Moment, w którym... czytaj dalej » Sabalenka, rozstawiona z numerem drugim, do ćwierćfinału awansowała, gładko pokonując Czeszkę Barborę Krejcikovą, triumfatorkę tegorocznej edycji turnieju WTA 1000 w Dubaju. Styl, w którym tego dokonała, nie zwiastował ciężkiej przeprawy z 74. w rankingu WTA Cirsteą, chociaż ta wyeliminowała wcześniej z rywalizacji między innymi rozstawioną z "5" Francuzkę Caroline Garcię.

Cirstea górą w najważniejszych momentach

Rumunka zaskoczyła wyżej notowaną rywalkę, przełamując ją już w pierwszym gemie środowego meczu. Po kilku wyrównanych gemach Białorusinka zdołała odrobić stratę (4:4), jednak chwilę później ponownie została przełamana. Cirstea utrzymała swój serwis i mogła cieszyć się z wygrania pierwszego seta.

Druga partia miała dokładnie taki sam przebieg. W pierwszym gemie Rumunka przełamała przeciwniczkę. Ta chwilę później odpowiedziała jej tym samym (2:2), ale 74. tenisistka światowego rankingu ponownie zdołała wygrać gema przy serwisie rywalki (5:3). Sabalenka miała w końcówce dwie szanse na kolejne przełamanie i wyrównanie stanu rywalizacji w tej odsłonie, jednak Cirstea zdołała odrobić straty i obronić swoje podanie.



Sorana's MOMENT @sorana_cirstea stuns No.2 seed Sabalenka to reach her second WTA 1000 semifinal! #MiamiOpenpic.twitter.com/tH6njQAQKv — wta (@WTA) March 29, 2023

Taki rezultat to spora niespodzianka, bowiem wiceliderka światowego rankingu wygrała już w tym sezonie 21 meczów, zdobywając między innymi pierwszy wielkoszlemowy tytuł w karierze - była najlepsza w Australian Open. Tydzień wcześniej dotarła do finału turnieju WTA 1000 w Indian Wells.

Białorusinka i Rumunka grały ze sobą po raz pierwszy.

Drugi taki półfinał

Cirstea, jedyna nierozstawiona tenisistka, która pozostała w turnieju, nie straciła jeszcze w Miami seta. W półfinale zagra ze zwyciężczynią starcia Rosjanki Jekatieriny Aleksandrowej (nr 18) i Czeszki Petry Kvitovej (15).

Dla 32-letniej Rumunki to drugi w karierze półfinał turnieju rangi WTA 1000. W 2013 roku zdołała awansować do finału w Toronto, gdzie przegrała z Sereną Williams.

We wtorek do półfinału awansowały triumfatorka z Indian Wells Jelena Rybakina (10) oraz Amerykanka Jessica Pegula (3). Ich pojedynek zaplanowano na czwartek.

Wynik ćwierćfinału:

Sorana Cristea (Rumunia) - Aryna Sabalenka (Białoruś, 2) 6:4, 6:4