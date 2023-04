Wielki powrót Sabalenki. Nie straci cennych punktów

Świątek zdziwiona łaskawością dla Rosjan i Białorusinów. "Dezorientujące" Iga Świątek... czytaj dalej » Do zwycięstwa w pierwszym secie Badosie wystarczyło jedno przełamanie. Pojawiło się dość szybko, bo już w trzecim gemie. Przy świetnej dyspozycji serwisowej to wystarczyło, choć w ostatnim gemie musiała się sporo natrudzić, broniąc trzech break pointów.

Walka do samego końca

Hiszpanka poszła za ciosem i drugą odsłonę również rozpoczęła od przełamania. Prowadziła 2:0, a następnie 4:2. Dopiero wtedy lepiej zaczęła grać Sabalenka, a jej zryw przełożył się na siedem kolejnych wygranych gemów.

Dzięki temu zamknęła drugą partię wynikiem 6:4, a w trzeciej wyszła na prowadzenie 3:0. Słynąca z waleczności Badosa nie mogła tego tak zostawić. Po długim przestoju złapała w końcu wiatr w żagle i na swoje konto zapisała trzy gemy z rzędu, notując rebreaka. Doprowadziła do stanu 3:3.

Wówczas dość łatwo swoje podanie wygrała Białorusinka, a następnie stoczyła zacięty bój w gemie serwisowym rywalki. Rozegrano w nim aż 16 wymian. Ofensywnie usposobiona Sabalenka uderzała z niezwykłą siłą z końcowej linii, ale miała kłopot ze złamaniem obrony Hiszpanki. Ostatecznie, przy trzeciej szansie, zdołała przełamać ją po raz drugi w secie i objąć prowadzenie 5:3.

Koniec emocji? Nic z tych rzeczy. Za chwilę wiceliderka światowego rankingu sama straciła podanie, jednak zdołała zamknąć mecz po trzecim przełamaniu w partii. Im dłużej trwało to spotkanie, tym Aryna mocniej dyktowała warunki. Trudy 2,5-godzinnej walki wytrzymała wzorowo, zasłużenie awansując do najlepszej czwórki halowego turnieju na kortach ziemnych.



Wciąż może zmniejszyć dystans do Świątek

W półfinale jej rywalką będzie Anastazja Potapowa. Rosjanka pokonała piątą w rankingu Francuzkę Caroline Garcię po trudnym, dwugodzinnym boju 4:6, 6:3, 6:3.

Przed rokiem Sabalenka dotarła w Stuttgarcie do finału, w którym przegrała z Igą Świątek. Ewentualna porażka z Badosą uszczupliłaby więc jej konto o 205 punktów. Od poniedziałku jej strata do Polki wynosi 2084 punkty.

Raszynianka swój ćwierćfinał również rozegra w piątek. Jej mecz z Karoliną Pliskovą (Czechy) powinien rozpocząć się przed godz. 20:00.