Poznaliśmy pierwszą finalistkę turnieju w Stuttgarcie

Video: Eurosport

Sabalenka roztrzaskała swoją rakietę - analiza sytuacji

Aryna Sabalenka nie potrafiła opanować frustacji po przegranym gemie 2. seta w półfinale US Open. Białorusinka w nerwach roztrzaskała własną rakietę. Zobacz rozmowę na ten temat w studiu US Open. US Open na żywo w Eurosporcie i Eurosporcie w Playerze.

»