Sabalenka wygrała i musi czekać. Waży się jej los w WTA Finals

Sabalenka przegrała ze Świątek w półfinale US Open 2022

Zobacz zagrania z meczu Igi Świątek z Aryną Sabalenką w półfinale US Open. US Open na żywo i na żądanie w Eurosporcie Extra w Playerze.

Genialna wymiana Świątek z Sabalenką w 3. secie półfinału US...

US Open. Sabalenka z kolejnym przełamaniem w 3. secie meczu...

US Open. Świątek przełamana na otwarcie 3. seta starcia z...

US Open. Sabalenka przełamała Świątek w 3. gemie 1. seta

US Open. Świątek z przełamaniem powrotnym w 1. secie meczu z...

Sabalenka wygrała 1. seta w starciu ze Świątek w półfinale US...

Iga Świątek pokonała Arynę Sabalenkę w półfinale US Open. Zobacz piłkę meczową z tego spotkania. Każdy mecz turnieju US Open na żywo i na żądanie w Eurosporcie Extra w Playerze.

Świątek awansowała do finału US Open

Świątek zaskoczyła wręczeniem prezentu na korcie Iga Świątek znów... czytaj dalej » Mecz Sabalenki z Pegulą trwał niewiele ponad półtorej godziny. W pierwszym secie Białorusinka trzykrotnie przełamała serwis rywalki. W kolejnej partii prowadziła już 5:3, ale Amerykanka doprowadziła do remisu.

Kolejne dwa gemy padły jednak łupem Sabalenki, która musi czekać na rozstrzygnięcie w meczu kończącym rywalizację w grupie Nancy Richey między Sakkari i Jabeur.

Iga Świątek już w półfinale WTA Finals

Sakkari jest już pewna awansu do półfinału. Natomiast Jabeur, wiceliderka światowego rankingu, musi zwyciężyć w dwóch setach, by zająć drugą pozycję i pozostać w turnieju.



W drugiej grupie Tracy Austin pierwszą pozycję i awans do półfinału zapewniła sobie już Iga Świątek, która w nocy z soboty na niedzielę czasu polskiego zmierzy się z Amerykanką Cori Gauff.

Wcześniej o drugą lokatę premiowaną pozostaniem w rywalizacji powalczą w bezpośrednim starciu Rosjanka Daria Kasatkina i Francuzka Caroline Garcia.