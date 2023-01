Rywalka Linette tłumaczy metamorfozę. "Rodzice wychowali mnie na twardą"

Fręch awansowała do 2. rundy kwalifikacji do Australian Open

W środę w Melbourne rozstrzygnięto ostatnie ćwierćfinały w grze pojedynczej kobiet. Magda Linette sensacyjnie pokonała Karolinę Pliskovą, zaś Aryna Sabalenka zgodnie z planem odprawiła z kwitkiem Donnę Vekić 6:3, 6:2.

Sabalenka może być teraz dla wielu może być punktem odniesienia, ale jeszcze przed rokiem była dla tenisowego środowiska bardziej pośmiewiskiem.

Magda Linette – Aryna Sabalenka. Kiedy i o której godzinie półfinał Australian Open? Magda Linette -... czytaj dalej » Sezon 2022 zaczynała, popełniając horrendalne liczby podwójnych błędów serwisowych. W zeszłorocznym Australian Open rozegrała cztery mecze, popełniając odpowiednio 12, 19, 10 i 15 podwójnych błędów.

Po tamej Sabalence nie ma już śladu

Dziś po tamej Sabalence nie ma już śladu. Rok do roku ścięła w Melbourne liczbę podwójnych błędów na mecz ze średnio 14 do 4 na mecz (statystykę zawyża nieco 9 DF z Vekić). To zysk dwóch i pół gema w skali meczu. Przepaść.

O to, jak udało jej się tego dokonać, w wywiadzie na gorąco dopytywała ją Jelena Dokić, która zauważyła, że w ciągu kilkunastu miesięcy Białorusinka stała się jedną z najlepiej serwujących zawodniczek w tourze.

- W tym miejscu muszę podziękować moim rodzicom, którzy wychowali mnie na twardą osobę. To jedyny powód - podkreśliła z uśmiechem.

Szansa na pierwszy finał

Teraz przed Sabalenką już mecz o pierwszy wielkoszlemowy finał w karierze.

- Nie wiem dlaczego, ale być tu w półfinale to coś wyjątkowego. Czy Rod Laver to moje ulubione miejsce? Tak można powiedzieć, zdecydowanie kocham to miejsce - śmiała się następna rywalka Linette, która miała już na koncie półfinały Wimbledonu i dwa razy US Open.

Sabalenka może się jeszcze pochwalić inną statystyką - wchodząc do półfinału, Białorusinka aż do 9 podkręciła serię zwycięstw z rzędu (cztery w Adelajdzie, gdzie zdobyła tytuł, plus pięć w Melbourne). Wszystkie te mecze wygrała bez straty seta. W tym sezonie jeszcze nie przegrała.

