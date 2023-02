Niezrozumiała porażka najgroźniejszej rywalki Świątek. Pierwsza w sezonie

Zobacz, co powiedziała Magda Linette w trakcie konferencji prasowej po półfinale Australian Open. Cały turniej na żywo w Eurosporcie i Eurosporcie Extra w Playerze.

24-latka z Mińska w 2023 rok weszła triumfem w turnieju w Adelajdzie. Następnie, wykorzystując między innymi wcześniejsze potknięcie Igi Świątek, sięgnęła po pierwszy w karierze tytuł wielkoszlemowy. Wygrała Australian Open.

Po życiowym sukcesie zrobiła sobie niemal czterotygodniową przerwę, ale z formy nic nie straciła. Tak się wydawało, bo w Dubaju zdążyła wygrać już dwa mecze.

Wielki powrót Krejcikovej

W czwartek Krejcikovą od pierwszych piłek demolowała. Partię otwarcia wygrała 6:0, a i w drugim secie szybko uciekła na 3:1. I wtedy coś pękło. Krejcikova zdołała wyrównać i nie przestraszyła się, gdy przy stanie 5:6, Sabalence brakowało dwóch piłek do wygrania meczu.

W tie-breaku Sabalenka nie wytrzymała. Dwa podwójne błędy serwisowe kosztowały ją przegraną partię.

Przed decydującym setem zeszła z kortu na parę chwil, ale nic to nie dało. To Krejcikova grała jak natchniona i to ona dawała lekcję tenisa. Wygrała ostatecznie 0:6, 7:6, 6:1. W półfinale zagra z Jessicą Pegulą. W drugim meczu zmierzą się Świątek i Coco Gauff.

Pierwsza porażka w sezonie

Dla Białorusinki była to pierwsza w sezonie porażka, w 14 rozegranym meczu. Tak dobre wejście w rozgrywki to w tenisie niezwykła rzadkość. Wśród pań jako ostatnia tak znakomicie w 2015 roku radziła sobie Serena Williams, która pokonała łącznie 24 kolejne rywalki.