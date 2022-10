Szalona walka, aż 15 piłek meczowych. "Nerwy ze stali"

Daniił Miedwiediew pokonał Arthura Rinderknecha 6:2, 7:5, 6:3 w meczu 2. rundy US Open. Zobacz skrót tego meczu. US Open na żywo w Eurosporcie i Eurosporcie Extra w Playerze.

Są mecze, które pamięta się latami. Od piątkowego wieczoru do tego grona wejdzie z pewnością francusko-hiszpański pojedynek. Publiczność w Gijon bardziej wspierała, co zrozumiałe, swojego reprezentanta, ale to Carreno-Busta, numer 15. światowego rankingu, zaczął zgodnie z planem.

Pierwszego seta wygrał 6:4, a decydujące okazało się przełamanie w siódmym gemie. Rinderknech, który zajmuje odległe 56. miejsce, natychmiast wziął się do odrabiania strat. Drugą odsłonę zaczął z wysokiego C, bo od prowadzenia 3:0. Nie dał już sobie wydrzeć wygranej 6:3.

"Nerwy ze stali"

Trzeci set to była walka cios za cios, obaj szli łeb w łeb, gem za gem. Najbardziej zacięty był dziesiąty. Hiszpan zaczynał go przy prowadzeniu 5:4 i miał już dwie piłki meczowe. Francuz w obu przypadkach nie tylko wychodził z tarapatów, ale potem sam zadał skuteczny cios, doprowadzając do remisu. W kolejnych dwóch gemach obaj utrzymali swoje podania, co oznaczało, że o tym, kto awansuje do półfinału, zdecyduje tie-break.

Carreno-Busta znów zwietrzył w nim szansę na zwycięstwo. Najpierw nie wykorzystał dwóch piłek meczowych: przy prowadzeniu 6-4 i 7-6. I zaczęło się, kibice byli świadkami istnego rollercoastera. Rinderknech doczekał się swojej szansy na skończenie meczu, prowadząc 8-7. Zaprzepaścił ją. Chwilę później dwukrotnie znów bliżej był Hiszpan, który wygrywał 9-8 i 10-9. I znów nie udało mu się postawić kropki nad i. Wydawało się, że zrobi to Francuz - doczekał się bowiem trzech kolejnych szans (11-10, 12-11 i 13-12). Też nie potrafił jednak skończyć.

Meczbole zaczęły przechodzić dosłownie z rąk do rąk: najpierw Carreno-Busta (przy stanie 14-13), za chwilę Rinderknech (15-14), potem znów Carreno-Busta (16-15) i znowu Rinderknech (17-16). Dopiero ta - 15 (!) szansa - okazała się ostatnia w całym spotkaniu. To ona zdecydowała o losach całego spotkania, zakończonego wynikiem 18-16. Trwało ono ponad trzy godziny, z czego sam trzeci set 96 minut. Zwycięzca w geście tego heroicznego triumfu aż położył się na korcie.

Źródło: Getty Images Rinderknech odniósł niebywałe zwycięstwo

- Arthur odniósł w piątek jedno z największych zwycięstw w swojej karierze. Nie tylko ze względu na miejsce w rankingu swojego przeciwnika, ale przede wszystkim ze względu na jakość gry i scenariusz kompletnie szalonej końcówki. Miał nerwy ze stali. Jak on wytrzymał tę presję? - zastawiali się dziennikarze francuskiego Eurosportu.

Rinderknech: hołd dla zmarłej babci

- Trudno teraz cokolwiek powiedzieć. Ten mecz był całkowicie szalony, a końcówka niewiarygodna, atmosfera też. Chcę oddać hołd mojej babci, która zmarła pięć dni temu, to jej dedykuję moje zwycięstwo - powiedział po ostatniej piłce Rinderknech, który obronił w sumie dziewięć meczboli, zmarnował "tylko" sześć.

Dla niego to trzeci półfinał w tym roku. Wcześniej do najlepszej czwórki dotarł w Adelajdzie i Dausze. O finał powalczy z Sebastianem Kordą.

Wynik meczu 1/4 finału turnieju w Gijon:

Arthur Rinderknech - Pablo Carreno-Busta 4:6, 6:3, 7:6 (18-16)