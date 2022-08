Angelique Kerber w ciąży. "Najlepsza tenisowa wiadomość roku"

Turniej US Open od 29 sierpnia na żywo w Eurosporcie i Eurosporcie Extra w Playerze>>>

"Najlepsza tenisowa wiadomość roku. To lepsze niż jakiekolwiek zwycięstwo w Wielkim Szlemie" - napisał "Bild", przekazując radosne wieści.

"Słodki powód" swojej rezygnacji z turnieju Kerber potwierdziła w środę tuż po południu.

"Przez najbliższe miesiące będę miała przerwę od podróżowania i grania, ale powód jest najlepszy z możliwych. Bycie zawodowym sportowcem to dla mnie wszystko, ale jestem wdzięczny za nową drogę, którą podążam. Szczerze mówiąc, jestem jednocześnie zdenerwowana i podekscytowana. Naprawdę chciałam zagrać w US Open, ale w końcu zdecydowałam, że dwoje na jednego nie jest uczciwą konkurencją" - napisała żartobliwie w mediach społecznościowych.



35-letnia Kerber spodziewa się pierwszego dziecka ze swoim partnerem Franco Bianco. Ich związek ujawnił w styczniu "Bild am Sonntag", publikując zdjęcia mężczyzny w boksie tenisistki podczas Australian Open.

Wyjątkowe korty w Nowym Jorku

Świątek w pogoni za kolejnymi rekordami Przy okazji 50.... czytaj dalej » Niemce polskiego pochodzenia bardzo zależało na występie w US Open, bo korty Flushing Meadows są dla niej wyjątkowe. To właśnie tam w 2011 roku dotarła do półfinału, kończąc serię niepowodzeń i ostatecznie rozprawiła się z myślami o zakończeniu kariery. Również tam w 2016 roku triumfowała, czym zapewniła sobie awans na pozycję liderki rankingu WTA.

Jej wycofanie się z US Open zakończy serię 52 turniejów wielkoszlemowych, w których wzięła udział.

Ciąża nie oznacza jednak, że doświadczona zawodniczka zakończy karierę. Jak pisze "Bild", jej wielkim marzeniem jest występ w igrzyskach olimpijskich w Paryżu w 2024 roku, a rozbrat z tenisem weźmie najprawdopodobniej po US Open w tym samym sezonie.

Urodzona w Bremie tenisistka ma w dorobku trzy tytuły wielkoszlemowe (Australian Open 2016, US Open 2016, Wimbledon 2018). Pierwszą rakietą świata była przez 34 tygodnie.