Kerber jednak za mocna. Linette żegna się z Wimbledonem w drugiej rundzie

Sensacja w Wimbledonie. Odpadła jedna z najgroźniejszych rywalek Świątek Anett Kontaveit... czytaj dalej » Bardzo wyrównany przebieg miał początek drugiego w historii spotkania na korcie 30-letniej Linette i o cztery lata starszej Kerber. Poprzednie miało miejsce nieco ponad miesiąc temu, w ćwierćfinale rozgrywanego na kortach ziemnych turnieju w Strasbourgu. Wówczas w "sąsiedzkim" pojedynku lepsza od poznanianki okazała się Niemka, na stałe mieszkająca w położonym niedaleko Poznania Puszczykowie.

Wysoka cena niewielu błędów

Rywalizacja z rozstawioną z nr 15 Kerber, triumfatorką Wimbledonu w 2018 roku, nie zdeprymowała polskiej tenisistki. Wprawdzie przy własnym serwisie miała początkowo nieco problemów, ale obroniła dwa break-pointy i rozstrzygnęła gema na swoją korzyść. Chwilę później w podobny sposób zepchnęła do defensywy utytułowaną i wyżej notowaną rywalkę.

Do pierwszego przełamania doszło dopiero w 8. gemie. Linette popełniła kilka błędów, które dały Niemce okazję do wygrania gema przy serwisie Polki. Ta w decydującym momencie trafiła w piłkę główką rakiety i straciła szansę na obronę własnego podania. Kilka chwil później Kerber rozstrzygnęła pierwszego seta na swoją korzyść.

Niedługo na prowadzeniu

Nie po myśli Polki rozpoczęła się też druga partia meczu. Linette została przełamana już w pierwszym gemie.

Już w następnym zdołała się jednak odłamać, a po wygraniu kolejnego gema przy własnym serwisie po raz pierwszy objęła prowadzenie. Teraz to rywalka musiała gonić wynik.

Źródło: Getty Images Angelique Kerber pokonała Magdę Linette w 2. rundzie Wimbledonu

W pewnym momencie Polka była blisko powiększenia przewagi do dwóch gemów, ale nie wykorzystała wyraźnie słabszego momentu w grze Niemki. Zmarnowała dogodną okazję, ciskając ze złości rakietą w kort.

Nerwy nie popłaciły. Wciąż zirytowana Linette popełniała błąd za błędem, dając rywalce aż trzy szanse na kolejne przełamanie. A doświadczona Kerber zrobiła z tych prezentów użytek.

Linette robiła, co mogła, by przedłużyć swoje szanse na awans do trzeciej rundy Wimbledonu, ale skutek osiągała odwrotny do zamierzonego. Po podwójnym błędzie serwisowym dała Kerber pierwszą piłkę meczową, a po chwili gratulowała Niemce awansu do trzeciej rundy.

Angelique Kerber (Niemcy, 15) - Magda Linette (Polska) 6:3, 6:3