Pierwsze godziny French Open i od razu duża niespodzianka. Kerber poza turniejem

Amerykanka Danielle Collins w niespełna godzinę pokonała rozstawioną z numerem drugim Niemkę polskiego pochodzenia Andżelikę Kerber 6:0, 6:2 i awansowała do ćwierćfinału wielkoszlemowego turnieju Australian Open w Melbourne.

Zrobił dziurę w podłodze piłką lekarską. Djoković w formie przed meczem z Hurkaczem Demonstracja siły... czytaj dalej » Korty ziemne to nawierzchnia niezbyt lubiana przez Kerber, ale wydawało się, że 31-latka powinna sobie z rywalką poradzić. Od pierwszej piłki widać było jednak, że to nie jest dzień piątej obecnej tenisistki klasyfikacji WTA.

Znakomicie returnująca Rosjanka

Zawodniczki zmierzyły się po raz pierwszy w historii. Rosjanka dominowała, grała przez cały mecz bardzo pewnie. Po trafionym pierwszym podaniu wygrała prawie 90 procent rozegranych punktów. Na dodatek dobrze returnowała i aż sześciokrotnie przełamała przeciwniczkę.

Kerber w drugiej partii przegrywała już 0:4. W ósmym gemie ponownie straciła podanie i odpadła z imprezy po zaledwie 75 minutach. 18-letnia Potapowa po raz pierwszy w karierze wygrała z zawodniczką z czołowej dziesiątki światowego rankingu.

- Czułam się w niedzielę znakomicie. Na dodatek pomagała mi wyjątkowa atmosfera tego wspaniałego kortu – mówiła 81. tenisistka świata, która miała 28 winnerów.

Nie bała się zmiany na lepsze

Potapową od niespełna dwóch tygodni prowadzi były trener m.in. Ukrainki Eliny Switoliny Ian Hughes. Rosjanka zdecydowała się na zmianę szkoleniowca po dziesięciu latach.

Lekkim usprawiedliwieniem dla pokonanej Niemki może być to, że w ostatnim czasie miała sporo kłopotów z kontuzjowaną kostką. Z tego powodu przed przyjazdem do Paryża rozegrała tylko trzy pojedynki na mączce.

Co ciekawe, Kerber w pierwszej rundzie Rolanda Garrosa odpadła już po raz szósty w karierze. W zeszłym sezonie była w ćwierćfinale. W karierze do skompletowania klasycznego Wielkiego Szlema brakuje jej tylko francuskiej imprezy. W przeszłości triumfowała bowiem w Australian Open, Wimbledonie oraz US Open.

W kobiecym turnieju głównym zaprezentują się dwie Polski - Magda Linette i Iga Świątek. Ta druga zawodniczka zadebiutuje w seniorskim French Open.

