Murray pod wrażeniem imponującej serii Świątek. "Ona jest inna"

Rywalka Świątek zrezygnowała. Polka jest już w półfinale w Dubaju Iga Świątek jest... czytaj dalej » 6:0, 6:1, 6:0, 6:1, 6:3, 6:0, 6:1, 6:1, 6:1, 6:0 - oto ostatnie dziesięć setów w wykonaniu raszynianki.

Złożyły się na to trzy zwycięstwa i końcowy triumf w turnieju w Katarze oraz najpierw wtorkowa wygrana w Dubaju z Leylah Fernandez, a potem środowa w trzeciej rundzie z Ludmiłą Samsonową.

Murray pod wrażeniem

Świątek momentami ponownie robi z rywalkami, co chce, więc na jej fenomenalną formę z podziwem spoglądają koledzy i koleżanki po fachu, także ci z samego topu. Do grona tego należy Murray, trzykrotny mistrz Wielkiego Szlema.

"Ona jest inna" - tak Szkot w prosty, ale dosadny sposób skomentował na Twitterze obecną serię naszej reprezentantki. Ta zaś nie pozostawała dłużna i również doceniła klasę tenisisty, z którym od dłuższego czasu ma bardzo przyjazną relację.

Źródło: Getty Images Iga Świątek i Andy Murray darzą się sympatią

"A ty jesteś wzorem do naśladowania i inspiracją na wielu poziomach. Dziękuję za wszystko, co robisz dla tego sportu" - uderzyła w wysokie tony.

Na kolejne zachwyty nad jej grą Świątek musi poczekać do półfinału turnieju w Dubaju. Ćwierćfinałowa rywalka, czyli Karolina Pliskova, z powodu problemów z infekcją wycofała się z imprezy.