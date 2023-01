Wściekłość Murraya na panią arbiter. "Jest trzecia w nocy, a ja nie mogę wyjść do toalety?"

Tylko arena główna, która jest zadaszona, uchroniła się przed wpływem opadów przechodzących nad Australią. Tutaj to co działo się na korcie 3 i wokół niego.

Zobacz, co powiedziała Magda Linette po awansie do 3. rundy Australian Open. Australian Open na żywo w Eurosporcie i Eurosporcie Extra w Playerze.

Djoković wygrał, ale ma poważne powody do zmartwień. "Wiele zależy od Boga i fizjoterapeuty" Novak Djoković... czytaj dalej » Legendarny Szkot jest jednym z pierwszoplanowych aktorów tegorocznego Australian Open. Mimo 36-lat pokazuje całemu tenisowemu światu, czym jest walka do ostatków sił.

Na otwarcie imprezy były lider rankingu WTA wygrał niemal pięciogodzinny bój z Włochem Matteo Berrettinim, a dwie doby później rozpoczął spotkanie jeszcze dłuższe, z Australijczykiem Thanasim Kokkinakisem. A w ten tenisowy maraton ruszył dopiero po godzinie 22 czasu lokalnego.

Murray: to jest żart i wiesz o tym

Szkot przegrał dwa pierwsze sety, ale nie spuścił głowy. Ruszył w pościg i przed upływem piątej godziny gry asem serwisowym doprowadził do remisu w całym spotkaniu. Wyraźnie wycieńczony usiadł na ławce i po chwili zwrócił się do prowadzącej spotkanie Asderaki. Chciał na moment opuścić kort, by udać się do toalety. Problem polegał na tym, że tego rodzaju przerwę już wykorzystał. Kiedy otrzymał odmowę, nie wytrzymał.

- Wiesz, respektuję zasady, ale to, że o trzeciej nad ranem nie mogę pójść do toalety to jest jakiś żart i wiesz o tym - mówił wyraźnie zirytowany.