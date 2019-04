Murray ma nadzieję. Wrócił dwa miesiące po operacji

Po heroicznej walce Andy Murray przegrał z Roberto Bautistą-Agutem 4:6, 4:6, 7:6 (7-5), 7:6 (7-4), 2:6 w 1. rundzie Australian Open. Brytyjczyk od dłuższego czasu zmaga się z urazem biodra, a przed turniejem ogłosił, że może to być jego pożegnanie z profesjonalnym tenisem.

Czy to była ostatnia akcja w karierze Andy'ego Murraya?

Od długiego czasu Andy Murray zmagał się z urazem biodra. Pomimo operacji, Brytyjczyk wciąż odczuwał ból. Z tego powodu były lider rankingu ATP zapowiedział, że to jego ostatni sezon. Zanim jednak zakończy karierę, spróbował swoich sił w Australian Open. W starciu z Roberto Bautistą-Agutem Murray pokazał kilka znakomitych zagrań. Ostatecznie jednak przegrał w 1. rundzie turnieju.

To były bardzo emocjonujące chwile. Przed turniejem Andy Murray zapowiedział, że to dla niego Australian Open. Wszystko z powodu problemów z biodrem. Brytyjczyk przegrał w 1. rundzie z Roberto Bautistą-Agutem, ale smak porażki choć trochę osłodzili kibice, którzy sprawili mu owację na stoająco. Murray mógł również obejrzeć specjalnie przygotowany film.

Andy Murray podzielił się z kibicami krótkim nagraniem, na którym odbija piłkę tenisową o ścianę. Wciąż pozostaje wielką niewiadomą, czy były lider światowego rankingu ATP wróci do rywalizacji. Brytyjczyk przeszedł w styczniu operację wszczepienia metalowej płytki w kontuzjowany staw biodrowy. Po raz ostatni na korcie widziany był w Australian Open, gdzie w pierwszej rundzie przegrał w pięciu setach z Roberto Bautistą Agutem. Jak sam podkreślał w związku z urazem istnieje możliwość zakończenia kariery.



Andy!!



Żaden z profesjonalnych tenisistów nie wrócił do gry z metalowym stawem. 31-letni zawodnik krótkie wideo opatrzył podpisem "To dopiero start :)". Do wpisu odniosła się mama i była kapitan w Pucharze FED, Judy, pisząc "Tam, gdzie jest ściana, jest sposób…”.

W marcu Murray podkreślał, że nie czuje już bólu, a szanse na występ w Wimbledonie oceniał na mniej niż 50 procent, zaznaczając, że nie ma wielkiego ciśnienia.

Szkot jest dwukrotnym mistrzem olimpijskim i trzykrotnym zwycięzcą turniejów wielkoszlemowych. Łącznie wywalczył 45 tytułów singlowych.