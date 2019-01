Andy Murray po kolejnej operacji. Ostatnia szansa na powrót

To były bardzo emocjonujące chwile. Przed turniejem Andy Murray zapowiedział, że to dla niego Australian Open. Wszystko z powodu problemów z biodrem. Brytyjczyk przegrał w 1. rundzie z Roberto Bautistą-Agutem, ale smak porażki choć trochę osłodzili kibice, którzy sprawili mu owację na stoająco. Murray mógł również obejrzeć specjalnie przygotowany film.

Od długiego czasu Andy Murray zmagał się z urazem biodra. Pomimo operacji, Brytyjczyk wciąż odczuwał ból. Z tego powodu były lider rankingu ATP zapowiedział, że to jego ostatni sezon. Zanim jednak zakończy karierę, spróbował swoich sił w Australian Open. W starciu z Roberto Bautistą-Agutem Murray pokazał kilka znakomitych zagrań. Ostatecznie jednak przegrał w 1. rundzie turnieju.

11.01 | Brytyjski tenisista Andy Murray zapowiedział, że rozpoczynający się w poniedziałek Australian Open może być jego ostatnim występem. Triumfator trzech imprez wielkoszlemowych poinformował, że zakończy karierę w tym roku, a chciałbym to zrobić po lipcowym Wimbledonie.

Do historii przejdzie konferencja prasowa z udziałem Murraya tuż przed rozpoczęciem Australian Open. Szkot ze łzami w oczach tłumaczył, że w tym sezonie pożegna się z tenisem. - Ciągle odczuwam ból. Mogę grać na pewnym poziomie, ale nie na takim, na jakim grałem wcześniej – mówił drżącym głosem. Bardzo chciałby dotrwać do Wimbledonu i tam pożegnać się z kibicami, ale nie wiadomo czy da radę.

"Hołd za niezwykłą karierę". Murray doczeka się pomnika Na terenie klubu... czytaj dalej » W Melbourne odpadł już w pierwszej rundzie, ale dzielnie walczył przez pięć setów z Roberto Bautistą Agutem. – Być może to był ostatni mecz w karierze – przyznał jeszcze na gorąco w pomeczowym wywiadzie.

Murray zaryzykował

Murray dał sobie jeszcze jedną szansę. Wycofał się z turnieju w Marsylii i zamiast do Francji udał się do jednej z londyńskich klinik, w której przeszedł kolejną poważną operację biodra. Zaryzykował. Zdawał sobie sprawę, że po pierwszym zabiegu nie wrócił do pełni sprawności, a druga operacja wcale nie gwarantuje poprawy.

"Czuję się sponiewierany, ale mam nadzieję, że po tym zabiegu ból w końcu minie. Teraz mam metalowe biodro, co widać na drugim zdjęciu" – napisał w mediach społecznościowych tenisista, który wrzucił na swój profil na Instagramie dwa zdjęcia prosto ze szpitala. Na jednym leży na łóżku po zabiegu, a drugie przedstawia skan jego biodra.