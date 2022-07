Przeznaczył już 300 tysięcy dolarów dla Ukrainy i nie zamierza na tym poprzestać

Murray awansował do ćwierćfinału turnieju ATP w Stuttgarcie

Emma Raducanu zatrudniła rosyjskiego trenera. "Kreml sprzeda to jako zdradę stanu" Emma Raducanu... czytaj dalej » Trzykrotny mistrz turniejów wielkoszlemowych od marca i występu w Indian Wells przekazuje sto procent zarobionych na korcie pieniędzy na rzecz Ukrainy.

Andy Murray taką decyzję podjął krótko po inwazji Rosji na terytorium naszego wschodniego sąsiada. Do tej pory Szkot przekazał już ponad 300 tys. dolarów i zobowiązał się, że będzie tak robił do końca sezonu.

- Nie można o tym po prostu zapomnieć. To nadal trwa. Ludzie wciąż giną, a dzieci muszą uciekać ze swoich domów i znajdują się w naprawdę tragicznych sytuacjach. Ważne jest, aby media nadal o tym mówiły i naświetlały temat - przyznał zwycięzca 14 turniejów ATP Masters 1000.

Murray weźmie udział w turnieju ATP 500 w Waszyngtonie, gdzie w pierwszej rundzie jego rywalem będzie Szwed Michael Ymer. Szkot, mimo że nierozstawiony, jest jedną z gwiazd imprezy.

Źródło: Getty Images Murray po raz czwarty zagra w Waszyngtonie

Ramię w ramię z organizatorami

Działania 35-letniego zawodnika zainspirowały organizatorów turnieju Citi Open. Prezes Mark Ein zapowiedział, że przyłączą się do akcji Murraya. Na konta organizacji wspierających Ukrainę przeleją oni równowartość wynagrodzenia, które na korcie wywalczy Szkot.

- To naprawdę nas zainspirowało i ogłaszamy, że cokolwiek Andy zarobi tutaj i przekaże na UNICEF, my zrobimy tak samo. Zamierzamy również stworzyć specjalny portal dla fanów o nazwie Match Ukraine. Kibice będą mogli przekazać datki i być częścią działań Andy'ego. Chcemy to robić przez cały rok. Jego misja jest czymś wyjątkowym na świecie i naprawdę zasługuje na wsparcie -stwierdził Ein.

Jeśli Murray wygra turniej może zarobić ponad 342 tys. dolarów.

Triumfator 46 turniejów przed zawodami spotkał się z sekretarzem stanu USA Anthonym Blinkenem, by porozmawiać o sytuacji w Ukrainie.

Dla Szkota będzie to czwarty występ na kortach w Waszyngtonie.