Wreszcie pokonał kogoś poważnego. Murray się odradza

Murray to trzykrotny mistrz wielkoszlemowy po przejściach. W tym roku wrócił na kort po dwóch operacjach biodra. Do stawu wszczepiono mu metalowy element. Dziś sklasyfikowany jest w drugiej setce rankingu ATP i walczy o miejsce w czołówce.

Niemały wysiłek

Western & Southern Open rangi ATP 1000 to pierwszy poważny turniej od listopada, w którym bierze udział. Na dzień dobry Murray okazał się lepszy od Amerykanina Francesa Tiafoe. Szkot poszedł za ciosem i na rozkładzie w Nowym Jorku ma również siódmego zawodnika tenisowej hierarchii Zvereva 6-3 3-6 7-5. To pierwszy od trzech lat rywal z TOP10, na którego znalazł receptę.

- Wygrana po takim czasie kosztowała mnie niemały wysiłek – skwitował były lider światowych list.

W trzeciej rundzie na Murraya czeka Milos Raonic, numer 30 rankingu. Kolejny poważny przeciwnik, ale akurat z Kanadyjczykiem dwukrotny mistrz Wimbledonu lubi grać. Ma z nim bilans 9-3 i wygraną w finale turnieju na londyńskiej trawie (2016).



Waving to the third round like



@andy_murray picks up his first win since 2017!#CInCyTENNISpic.twitter.com/VTihj77jBZ — ATP Tour (@atptour) August 24, 2020





Problemy Djokovicia

W Nowym Jorku gra dalej lider rankingu ATP Novak Djoković, który ledwo uratował się od porażki z Ricardasem Bernakisem. Litwina pokonał 7:6, 6:4.

Nie udało się turniejowej dwójce – Dominic Thiem był bezradny z Filipem Krajinoviciem – przegrał z kretesem 2:6, 1:6.