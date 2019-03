Rośnie szansa na powrót Murraya na Wimbledon. "Nie czuję bólu"

Murray 29 stycznia przeszedł w Londynie operację biodra. Pierwszy zabieg miał rok wcześniej, ale był nieudany. Tuż przed rozpoczęciem wielkoszlemowego Australian Open zwołał konferencję, na której poinformował, że będzie to jego ostatni start w tym turnieju.

- Nie czuję się dobrze. Cierpię od bardzo dawna. Odczuwam ogromny ból - mówił drżącym głosem, z trudem powstrzymując płacz. Zawodnik nie wykluczył wówczas, że może być to również jego ostatni start w karierze, choć chciałby, aby tym był lipcowy Wimbledon. - Nie wiem, czy dam radę to zrobić - przyznał.

"Nie mógł wiązać sznurówek"

Okazuje się, że ze zdrowiem Murraya jest coraz lepiej.

- Operacja udała się. Czuję się dobrze i chodzę bez bólu. Rehabilitacja jest powolna, ale przynosi efekty - powiedział Murray w wywiadzie dla dziennikarza BBC Dana Roana. To ważne słowa, bo wcześniej zawodnik cierpiał przez blisko dwa lata.

Powodem operacji była nawet nie chęć powrotu do wielkiej formy sportowej, ale poprawienie jakości życia. - Tenis nie sprawiał mi przyjemności, ale też nie lubiłem spacerować i robić zwykłych, codziennych rzeczy. Bolesne było nawet wiązanie sznurówek. Chciałem, żeby to się skończyło - wyznał.

"Mniej niż 50 procent"

Teraz Murray nie nakłada na siebie presji, by wrócić do gry w tenisa.



- Muszę poczekać i zobaczyć, co się stanie. Nie mogę wykonywać żadnych gwałtownych ruchów przez cztery miesiące po operacji. Dopiero po tym okresie przekonamy się, czy będę w stanie konkurować na korcie - przyznał.

Kibice zawodnika zadają sobie pytanie, czy zobaczą go podczas wielkoszlemowego Wimbledonu. W tym turnieju triumfował w 2013 i 2016 roku. W swoim dorobku ma też wygraną w US Open.

- Szansę gry w singlu na Wimbledonie oceniam na mniej niż 50 procent - powiedział szczerze Murray w rozmowie z dziennikarzem BBC. - Bardziej prawdopodobny byłby występ w deblu. Ale nie ma nic pewnego. Chirurdzy stwierdzili, że mogę spróbować wrócić do sportu, ale nie dają żadnej gwarancji. Teraz po prostu chcę, by z moim biodrem było wszystko dobrze. Nie czuję bólu i to jest najważniejsze. Gdyby udało się wrócić do tenisa, byłoby genialnie - trzyma kciuki Szkot.