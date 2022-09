Prawie cztery godziny walki bez happy endu. Murray odpadł z US Open

Iga Świątek podzieliła się z Eurosportem swoimi przemyśleniami przed US Open. Cały turniej US Open na żywo i na żądanie w Eurosporcie i Eurosporcie Extra w Playerze.

Nick Kyrgios pokonał Benjamina Bonziego 7:6 (7-3), 6:4, 4:6, 6:4 w meczu 2. rundy US Open. Zobacz skrót tego meczu.

Serena Williams pokonała Anett Kontaveit 7:6 (7-4), 2:6, 6:2 w meczu 2. rundy US Open. Zobacz piłkę meczową.

Serena Williams awansowała do 3. rundy US Open

Zobacz, co powiedziała Serena Williams po awansie do 3. rundy US Open.

Serena Williams po awansie do 3. rundy US Open

Serena Williams pokonała Anett Kontaveit 7:6 (7-4), 2:6, 6:2 w meczu 2. rundy US Open. Zobacz skrót tego meczu.

Daniił Miedwiediew pokonał Arthura Rinderknecha 6:2, 7:5, 6:3 w meczu 2. rundy US Open. Zobacz piłkę meczową.

Miedwiediew awansował do 3. rundy US Open

Łukasz Kubot i Sander Gille przegrali z parą Asłan Karacew/ Luke Saville 7:6 (7-4), 6:7 (7-9), 2:6 w pierwszej rundzie gry podwójnej w US Open. Zobacz końcówkę tego meczu.

Daniił Miedwiediew pokonał Arthura Rinderknecha 6:2, 7:5, 6:3 w meczu 2. rundy US Open. Zobacz skrót tego meczu.

Bianca Andreescu pokonała Beatriz Haddad Maię 6:2, 6:4 w meczu 2. rundy US Open. Zobacz ostatnie zagrania z tego spotkania.

Andreescu awansowała do 3. rundy US Open

Casper Ruud pokonał Tima van Rijthovena 6:7 (4-7), 6:4, 6:4, 6:4 w meczu 2. rundy US Open. Zobacz ostatnie zagrania z tego spotkania.

Ruud awansował do 3. rundy US Open

Casper Ruud pokonał Tima van Rijthovena 6:7 (4-7), 6:4, 6:4, 6:4 w meczu 2. rundy US Open. Zobacz skrót tego spotkania.

Bianca Andreescu pokonała Beatriz Haddad Maię 6:2, 6:4 w meczu 2. rundy US Open. Zobacz skrót tego spotkania.

Jack Draper pokonał Feliksa Augera-Aliassime'a 6:4, 6:4, 6:4 w meczu 2. rundy US Open. Zobacz ostatnie zagrania z tego spotkania.

Jack Draper pokonał Feliksa Augera-Aliassime'a 6:4, 6:4, 6:4 w meczu 2. rundy US Open. Zobacz skrót z tego spotkania.

Zobacz, co powiedział Jakub Rogalski, fizjoterapeuta Huberta Hurkacza, o formie Polaka na US Open.

Anett Kontaveit popłakała się na konferencji prasowej po porażce w 2. rundzie US Open.

Zobacz, co powiedział trener Huberta Hurkacza Craig Boynton o jego formie i rywalu Polaka w 2. rundzie US Open.

Zobacz najlepsze zagrania trzeciego dnia US Open.

Iga Świątek przygotowuje się do spotkania w 2. rundzie US Open.

Tak Iga Świątek zapewniła sobie awans do 3. rundy US Open.

Chorwatka Petra Martic wygrała 6:7 (5-7), 6:1, 6:2 z rozstawioną z nr 4 Hiszpanką Paulą Badosą i awansowała do 3. rundy US Open. Zobacz piłkę meczową.

Azarenka awansowała do 3. rundy US Open. Zobacz piłkę meczową w wygranym przez Białorusinkę 6:2, 6:3 meczu z Ukrainką Martą Kostiuk.

Azarenka awansowała do 3. rundy US Open

Hiszpan Carlos Alcaraz wygrał 6:2, 6:1, 7:5 z Argentyńczykiem Federico Corią i awansował do 3. rundy US Open. Zobacz piłkę meczową.

Alcaraz awansował do 3. rundy US Open

Zobacz najważniejsze zagrania z meczu Hubert Hurkacz - Ilja Iwaszka w 2. rundzie US Open.

Zobacz piłkę meczową ze spotkania Hubert Hurkacz - Ilja Iwaszka w 2. rundzie US Open.

Zobacz ostatnie zagrania ze spotkania Lucie Hradecka/Linda Noskova - Serena Williams/Venus Williams w deblu na US Open.

Zobacz najważniejsze zagrania z meczu Kaia Kanepi - Aryna Sabalenka w 2. rundzie US Open.

Zobacz nieszczęśliwy wypadek Rafaela Nadala podczas meczu w 2. rundzie US Open.

Zobacz ostatnie zagrania ze spotkania Rafael Nadal - Fabio Fognini w 2. rundzie US Open.

Nadal awansował do 3. rundy US Open

Zobacz, co powiedział Rafael Nadal po triumfie w meczu z Fabio Fognini.

Zobacz najważniejsze zagrania z meczu Diego Schwartzman - Alexei Popyrin w 2. rundzie US Open.

Zobacz najważniejsze zagrania ze spotkania Rafael Nadal - Fabio Fognini w 2. rundzie US Open.

Zobacz, jak wyglądał 4. dzień rywalizacji na kortach w US Open.

Zobacz najlepsze zagrania z 4. dnia rywalizacji w US Open.

Zobacz najważniejsze zagrania z meczu Gaston/Musetti - Kokkinakis/Kyrgios w 1. rundzie debla na US Open.

Zobacz sytuację z meczu Gaston/Musetti - Kokkinakis/Kyrgios w 1. rundzie debla na US Open.

Zobacz najważniejsze zagrania z meczu Lucie Hradecka/Linda Noskova - Serena Williams/Venus Williams w 1. rundzie debla na US Open.

Zobacz ostatnie zagrania ze spotkania Jason Kubler - Frances Tiafoe w 2. rundzie US Open.

Tiafoe awansował do 3. rundy US Open

Zobacz najważniejsze zagrania z meczu Cristina Bucsa - Danielle Collins w 2. rundzie US Open.

Zobacz, co powiedział Hubert Hurkacz po przegranym starciu z Ilją Iwaszką w US Open.

Zobacz, co powiedział ekspert Eurosportu Alex Corretja o postawie Igi Świątek.

Zobacz, co powiedział ekspert Eurosportu Alex Corretja o niespodziankach w US Open 22.

Zobacz, co powiedział ekspert Eurosportu Alex Corretja o Serenie Williams.

Zobacz ładną wymianę wygraną przez Ons Jabeur w pierwszym gemie pierwszego seta starcia z Shelby Rogers w meczu 3. rundy US Open.

Zobacz świetne zagranie Ons Jabeur w siódmym gemie pierwszego seta starcia z Shelby Rogers w meczu 3. rundy US Open.

Zobacz genialne zagrania Shelby Rogers w czwartym gemie drugiego seta starcia z Ons Jabeur w meczu 3. rundy US Open.

Zobacz niesamowitą wymianę wygraną przez Ons Jabeur w 9. gemie 2. seta starcia z Shelby Rogers w meczu 3. rundy US Open.

Ons Jabeur pokonała Shelby Rogers 4:6, 6:4, 6:3 w 3. rundzie US Open. Zobacz piłkę meczową.

Jabeur awansowała do 4. rundy US Open

Zobacz, co powiedziała Ons Jabeur po awansie do 4. rundy US Open.

Jabeur po awansie do 4. rundy US Open

Ons Jabeur pokonał Shelby Rogers 4:6, 6:4, 6:3 w meczu 3. rundy US Open. Zobacz skrót tego spotkania.

Gauff awansowała do 4. rundy US Open

Rozmowa z Gauff po awansie do 4. rundy US Open

Oto co miała do powiedzenia Serena Williams po jej ostatnim meczu w karierze.

Koniec epoki. Serena Williams we łzach pożegnała się z US Open Serena Williams w... czytaj dalej » Były lider światowego rankingu, który od operacji w 2019 roku ma sztuczny staw biodrowy, po raz drugi od tego momentu dotarł do trzeciej rundy Wielkiego Szlema, ale na 39. w karierze awans do 1/8 finału czeka od 2017 roku.

Wielkie słowa Berrettiniego o Murrayu

Czołowa "16" US Open byłaby sukcesem Szkota, ale jego błyskotliwość i technika zostały w piątek pokonane przez siłę 26-letniego Włocha, który w trwającym trzy godziny 47 minut spotkaniu popisał się m.in. 18 asami serwisowymi.



- W trzecim secie nie byłem wystarczająco agresywny, ale w czwartym odzyskałem wigor. Był to jednak bardzo trudny mecz, bo Andy to jeden z moich sportowych idoli. To inspirujące, w jaki sposób walczy z przeciwnościami losu. Myślę, że gdyby nie kochał grać w tenisa, już dawno przegrałby z kontuzjami. On jest legendą tego sportu - zaznaczył Berrettini, który w US Open trzy lata temu był w półfinale.

Oglądasz Wideo: Eurosport Berrettini po wygranej z Murrayem w 3. rundzie US Open

O ćwierćfinał powalczy z Alejandro Davidovichem Fokiną. 23-latek z Malagi pokonał w piątek Kolumbijczyka Daniela Elahiego Galana 6:4, 5:7, 6:4, 6:4. Zajmujący 39. pozycję na liście ATP Hiszpan, którego rodzice - w tym ojciec będący w przeszłości bokserem - pochodzą z Rosji, był już w 4. rundzie US Open w 2020 roku.



Z kolei rok później dobry znajomy Huberta Hurkacza - w ciągu ostatnich 24 miesięcy rywalizowali pięciokrotnie - w Paryżu osiągnął jedyny dotychczas wielkoszlemowy ćwierćfinał.