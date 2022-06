Murray wciąż musi czekać. Udany powrót Berrettiniego

35-letni Murray to dwukrotny mistrz olimpijski w singlu i trzykrotny triumfator wielkoszlemowych turniejów. Po sporych turbulencjach aktualnie zaczyna wychodzić na prostą.

Był to jego drugi występ w finale imprezy ATP od stycznia tego roku (przegrał wówczas w finale w Sydney). Poprzedni turniej z cyklu wygrał w październiku 2019 roku (Antwerpia).

W ostatnich latach Murray zmagał się z kłopotami zdrowotnymi, rzadko pojawiał się na korcie. Obecnie zajmuje 68. miejsce w rankingu ATP.

W ostatnim secie niedzielnego finału Szkot również narzekał na ból m.in. mięśni brzucha i z trudem dokończył spotkanie.

Berrettini, dla którego był to występ w pierwszym turnieju po trzymiesięcznej przerwie (spowodowanej kontuzją i operacją ręki) wywalczył szósty tytuł w karierze, a drugi w Stuttgarcie, gdzie triumfował także w 2019 roku.

We wcześniejszym finale debla Hubert Hurkacz i Chorwat Mate Pavić pokonali Niemca Tima Puetza i Nowozelandczyka Michaela Venusa 7:6 (7-3), 7:6 (7-5). Polak wywalczył czwarty w karierze tytuł w grze podwójnej, za to pierwszy z tym partnerem.

Hurkacz startował w Stuttgarcie również w singlu, ale w drugiej rundzie przegrał z Węgrem Martonem Fucsovicsem. W kwalifikacjach odpadł Mateusz Terczyński.

Wynik finału gry pojedynczej turnieju ATP w Stuttgarcie:

Matteo Berrettini - Andy Murray 6:4, 5:7, 6:3