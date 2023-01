Niezniszczalny Andy Murray. Słaniał się na nogach, wygrał po prawie pięciu godzinach

Fręch awansowała do 2. rundy kwalifikacji do Australian Open

Murray to niekwestionowana legenda dyscypliny, dwukrotny mistrz olimpijski, trzykrotny mistrz wielkoszlemowy i członek wielkiej czwórki, która przed laty rządziła męskim tourem. Przez lata był wymieniany jednym tchem obok Rogera Federera, Rafaela Nadala i Novaka Djokovicia.

Iga Świątek - Camila Osorio. Kiedy i o której godzinie mecz Australian Open? Iga Świątek -... czytaj dalej » W ostatnich sezonach sukcesów nie było. Kontuzje i operacje bioder zrzuciły go ze szczytu i wydawało się, że bezpowrotnie zakończyły tenisową karierę. Ale on zacisnął zęby i z protezą biodra wciąż gra. We wtorek pokazał, że nadal potrafi robić to znakomicie, a wolą walki młodszych rywali deklasuje.

Obroniona piłka meczowa, triumf po prawie pięciu godzinach

W starciu z dziewięć lat młodszym, 14. na świecie, Berrettinim eksperci nie dawali mu szans. Wielu nie wierzyło w choćby jednego urwanego seta. I to wyraźnie go podrażniło. Dwie pierwsze partie były jego popisem. Schody zaczęły się później, a rozpędzony Berrettini doprowadził do remisu.

Wydawało się, że Murray już się nie podniesie. Od początku decydującego seta słaniał się na nogach z wycięczenia, ledwo odbijał piłki, a z jego rozbitego kolana sączyła się krew. Grał głównie siłą woli. Kiedy przy stanie 5:4 dla Włocha ten wywalczył piłkę meczową, wydawało się, że zabawa jest skończona. Berrettini miał wszystko, by tę akcję wygrać, ale się pomylił.

Murray dostał nowe tenisowe życie. Doprowadził do rozgrywanego do 10 punktów super tie-breaka i w nim zachwycił. Zanim Berrettini się obejrzał, było 5:0 dla Szkota.

Ostatnia piłka odbita przez Murraya zatańczyła na taśmie i spadła tuż za siatkę. Niewiarygodne widowisko zakończyło się w niewiarygodny sposób.

- Takie mecze przechodzą do historii. Czapki z głów za jego determinację i wolę walki. Ta piłka meczowa będzie się śniła Berrettiniemu po nocach - zgodzili się komentujący mecz w Eurosporcie Witold Domański i Radosław Szymanik.

Murray wywalczył awans po czterech godzinach i 54 minutach. W drugiej rundzie zagra z Australijczykiem Thanasim Kokkinakisem lub kolejnym Włochem Fabio Fogninim.

Andy Murray - Matteo Berrettini 6:3, 6:3, 4:6, 6:7(7), 10:6