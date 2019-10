Murray wrócił do Europy i wygrał. "Brakuje instynktu zabójcy"

Andy Murray walczy o powrót do formy

Andy Murray walczy o powrót do formy

Andy Murray pracuje nad powrotem do formy. Szkot w 1. rundzie turnieju ATP w Pekinie pokonał półfinalistę US Open Matteo Berrettiniego 7:6(2), 7:6(7).

Andy Murray wygrał z półfinalistą US Open

Andy Murray wygrał z półfinalistą US Open

Pierwsza runda i koniec. 18-latek zrewanżował się Majchrzakowi Kamil Majchrzak... czytaj dalej » 32-letni Murray dopiero po raz pierwszy rywalizuje w European Open. W swoim debiucie w Antwerpii wykorzystał cztery z sześciu break pointów, a w drugim secie dwukrotnie musiał odrabiać stratę przełamania. W decydujących momentach tie-breaka wykazał się z kolei ogromną cierpliwością na końcowej linii, dzięki czemu doczekał się błędów rywala.

Wciąż wiele do poprawy

- Nie jestem zadowolony z kilku rzeczy, które pojawiły się dziś w mojej grze. Słabo serwowałem – przyznał po ostatniej piłce były lider męskiego rankingu.

- Po powrocie w wielu meczach, w których prowadziłem, zabrakło mi instynktu zabójcy, by szybko zejść z kortu jako zwycięzca. Przed kłopotami ze zdrowiem było inaczej. Łapałem wiatr w żagle i dobrze czułem się prowadząc – przypomniał Murray.

W drugiej rundzie turnieju w Antwerpii rywalem Szkota będzie lepszy z pary Pablo Cuevas - Hugo Dellien.

Najlepszym wynikiem Murray po powrocie do gry w singlu, co nastąpiło w sierpniu, jest ćwierćfinał China Open - pekińskiego turnieju rangi ATP 500.