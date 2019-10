Pyskówka Murraya z Fogninim w Szanghaju. "Zamknij się"

Andy Murray walczy o powrót do formy

Andy Murray wygrał z półfinalistą US Open

Pierwszy set należał po tie-breaku do Fogniniego, drugi zdecydowanie do Murraya, w trzecim rywalizacja była już bardzo wyrównana i bezkompromisowa. Do pyskówki między zawodnikami doszło w jedenastym gemie decydującej odsłony przy stanie 5:5.

Podczas jednej z wymian ustawiony pod siatką Murray skończył akcję potężnym wolejem. Udane, mocne zagranie pomogło dwukrotnemu zwycięzcy Wimbledonu wygrać tego gema, lecz z drugiej strony tylko podsyciło atmosferę.

Tenisiści starli się pod siatką podczas zmiany stron. Fognini miał pretensje do rywala, że ten w wymowny sposób spojrzał w jego stronę tuż po zdobyciu punktu. Szkot nie pozostawał dłużny. - Stary, robisz to cały czas. Niezależnie z kim grasz - rzucił w kierunku Włocha. Po chwili skierował się do próbującego zapanować nad konfliktem sędziego Fergusa Murphy'ego.

- Gdy tuż przy siatce zagrałem z woleja, on krzyknął - Murray próbował opowiedzieć swoją wersję wydarzeń arbitrowi, lecz momentalnie został wytrącony z równowagi przez pokrzykującego przeciwnika.

- Zamknij się! - wrzasnął do Fogniniego, po czym zaczął kontynuować rozmowę z sędzią. - Gdy tylko miałem piłkę tuż przy siatce, krzyknął i powiedział mi, abym na niego nie patrzył. Przecież to on krzyczał w środku akcji - tłumaczył w bardzo nerwowej atmosferze.

Murray v Fognini was... spicy#RolexSHMasterspic.twitter.com/HNlpsDoaCF — Tennis TV (@TennisTV) October 8, 2019

Uściśnięcie dłoni na koniec

Ostra wymiana zdań lepiej podziałała na 32-latka z San Remo. W decydującym momencie to Fognini zachował nerwy na wodzy, wygrał kolejnego gema, a później także tie-breaka i cały mecz. Pomimo gorącej dyskusji zawodnicy podziękowali sobie za grę i uścisnęli dłonie już po zakończeniu meczu.

Zwycięzca tego pojedynku w trzeciej rundzie zmierzy się ze zwycięzcą z pary Taylor Fritz - Karen Chaczanow.

2. runda, ATP Szanghaj:

Andy Murray - Fabio Fognini 6:7 (4), 6:2, 6:7 (2)