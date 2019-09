Andy Murray szykuje formę na Australian Open

Po heroicznej walce Andy Murray przegrał z Roberto Bautistą-Agutem 4:6, 4:6, 7:6 (7-5), 7:6 (7-4), 2:6 w 1. rundzie Australian Open. Brytyjczyk od dłuższego czasu zmaga się z urazem biodra, a przed turniejem ogłosił, że może to być jego pożegnanie z profesjonalnym tenisem.

Czy to była ostatnia akcja w karierze Andy'ego Murraya?

Andy Murray zaliczył udany powrót do Waszyngtonu. W środowym meczu pierwszej rundy gry podwójnej Citi Open słynny Szkot, grając w parze ze swoim bratem Jamie’m, pokonał finalistów Wimbledonu Nicolasa Mahuta i Edouarda Rogera-Vasselina 6:4, 6:7(7), 10-5.

Udany powrót Andy'ego Murraya do Waszyngtonu

Murray względnie zadowolony z pierwszego meczu w singlu od ośmiu miesięcy W pierwszym... czytaj dalej » Osiem miesięcy temu Andy Murray opuszczał Melbourne ze łzami w oczach. Tuż po Australian Open szkocki zawodnik poddał się operacji kontuzjowanego biodra i obecnie wraca do pełni sił. 32-letni tenisista chciałby przez występy w listopadowych finałach Pucharu Davisa, które odbędą się w Madrycie, przygotować formę na pierwszy w przyszłym roku turniej wielkoszlemowy.

Triumf w Queens

Mistrz olimpijski do rywalizacji wrócił w czerwcu, gdy w parze z Feliciano Lopezem zwyciężył w turnieju na trawiastych kortach Queen’s Clubu. - Jeśli mam być szczery, to triumf był nieoczekiwany, ponieważ nie wiedziałem, czy zagram. Świetnie bawiłem się z Felim, był to jeden z najlepszych tygodni, jakie spędziłem na korcie - mówił po wygranej w zachodnim Londynie. Jak się okazało, niezwykle istotne było rozpoczęcie przyjmowania kolagenu, który dobrze wpłynął na stawy Szkota.



Wildcard: Accepted



Three-time champion @andy_murray will feature at next month's @SH_RolexMasterspic.twitter.com/x9W2x2uLaj — ATP Tour (@ATP_Tour) 12 September 2019





Ekspresowy powrót

Rehabilitacja i powrót do zdrowia przebiegały idealnie. - Nie mam teraz żadnych ograniczeń. Na pewno wciąż jestem trochę zbyt wolny, ale myślę, że w ciągu 4-5 miesięcy będzie zdecydowanie lepiej - przyznał Murray w rozmowie z "The Guardian". Jednak nie od początku było tak kolorowo. - Początkowe etapy rehabilitacji były bardzo powolne, towarzyszyło mi wiele ograniczeń. Sam powrót do chodzenia wymagał dużo czasu, a ćwiczenia były żmudne - dodał szkocki mistrz.

Murray zdaje sobie sprawę, że najważniejsze jest zdrowie. - Jestem szczęśliwy, że wybiegam na kort. Oczywiście chciałbym grać na wyższym poziomie, ale wszystko wymaga czasu. Nie czuję bólu i to jest przepiękne - stwierdził.