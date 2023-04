Rosyjska tenisistka przyrzeka: drugi raz to się nie wydarzy

Rosjanka podpadła Świątek. Teraz się tłumaczy Anastazja... czytaj dalej » - Nie lubię celowo łamać żadnych zasad. Dlatego drugi raz to się nie wydarzy - zapewniła Rosjanka. - Szanuję miejsce, w którym pracuję - dodała.

Co ciekawe, deklarację tę złożyła w rozmowie z rosyjską agencją prasową TASS przed derbowym meczem Spartaka z Dynamem Moskwa. Tenisistka została przed spotkaniem przedstawiona przez gospodarzy jako gość specjalny wydarzenia.

25. obecnie w rankingu WTA Potapowa podpadła tenisowej społeczności przed meczem w 3. rundzie turnieju Indian Wells z Amerykanką Jessicą Pegulą. Wyszła wówczas na kort w koszulce Spartaka, co zostało przez wielu obserwatorów odczytane jako prowokacja i demonstracja poparcia dla rosyjskiej agresji w Ukrainie. Skrytykowała ją za to m.in. liderka zestawienia Iga Świątek, domagając się od władz federacji zdecydowanych działań w tego typu sytuacjach.



Meanwhile, Russia's Anastasia Potapova took the court v Pegula wearing a Spartak Moscow T-shirt, which she immediately removed as Pegula was walking in.

(Spartak has suffered some serious repercussions because of the war). pic.twitter.com/uLDA93xwSl — Stephanie Myles (@OpenCourt) March 13, 2023





Wielka fanka Spartaka

Sama Rosjanka wielokrotnie zaprzeczała temu, jakoby jej gest miał jakiekolwiek podłoże polityczne.

- Jestem po prostu wielką fanką Spartaka, odkąd skończyłam dziesięć lat - tłumaczyła, dodając, że jej silna więź z klubem wynika m.in. z faktu, że jej ojciec był jednym z budowniczych stadionu moskiewskiej drużyny.

Przyjęła jednak do wiadomości ostrzeżenie, a w rozmowie z rosyjskimi mediami wyjaśniała jego potencjalne konsekwencje.

- Gdyby taka sytuacja się powtórzyła, albo nie dostałabym punktów za turniej, w którym miała miejsce ta sytuacja, albo zostałabym ukarana grzywną w wysokości pięciu tysięcy dolarów - mówiła. - Oczywiście wybór padłby na pieniądze, nie na punkty - zastrzegła.

Zaraz potem zapewniła, że podobna sytuacja w przyszłości się nie powtórzy.