Cierpiała, została wygwizdana przez własną publiczność. "Bolało bardziej niż moja kontuzja"

Świątek śrubuje swój rekord. Licznik zwycięstw szaleje Iga Świątek... czytaj dalej » Cornet urazu mięśni ud nabawiła się w czwartek wieczorem. W ostatnim tego dnia meczu 3. rundy turnieju kobiet pokonała w trzech setach rozstawioną z nr 13 Łotyszkę Jelenę Ostapenko.

Do meczu z 19-letnią Zheng przystąpiła z obandażowanymi udami. Mimo usilnych starań nie udało jej się nawiązać równorzędnej walki z chińską tenisistką, zmotywowaną dodatkowo zwycięstwem w poprzednim meczu nad uznawaną za jedną z faworytek turnieju Rumunką Simoną Halep. Po przegranym 0:6 pierwszym secie i drugim przełamaniu w kolejnej partii Cornet poprosiła o przerwę medyczną.

Niezrozumiała reakcja kibiców

Po krótkiej dyskusji z sędziującą spotkanie polską arbiter Katarzyną Radwan-Cho Francuzka zdecydowała się poddać mecz. Podeszła do rywalki i wśród rozlegających się na trybunach buczeniu i gwizdów pogratulowała jej zwycięstwa.

- To bolało bardziej niż moja kontuzja - powiedziała na pomeczowej konferencji. - Zadziwiające, że ludzie zdecydowali się mnie wygwizdać na boisku, kiedy musiałam zrezygnować z meczu. Zrobiłam to dlatego, że cierpiałam. Ale francuska publiczność czasami mnie zaskakuje. Nie zawsze z dobrej strony - stwierdziła.

- To prawdziwe uczucie. To było niesprawiedliwe, a kiedy coś jest niesprawiedliwe, boli - dodała 32-letnia tenisistka. - To naprawdę za dużo, gdy się spojrzy na to, co przez lata dawałam z siebie na korcie. Myślę, że byłoby mi łatwiej w ogóle nie przychodzić na kort, niż narażać się na takie potraktowanie.

"Garstka idiotów sprawia, że czujesz się fatalnie"

Zaznaczyła jednak, że swojego rozgoryczenia nie kieruje pod adresem całej publiki, zgromadzonej na korcie Philippe'a Chatriera, największej arenie paryskiego turnieju.

- Większość ludzi bez wątpienia współczuje mi i rozumie, co się stało. Ale garstka idiotów sprawia, że czujesz się fatalnie.

40. dziś w rankingu WTA Cornet w przeszłości dwukrotnie docierała do 1/8 finału Rolanda Garrosa. W karierze wygrała sześć turniejów, a w 2009 roku została sklasyfikowana na 11. miejscu kobiecej listy, najwyższym w karierze.

Po odpadnięciu w 3. rundzie tegorocznego Rolanda Garrosa Diane Parry i Leolii Jeanjean, Cornet była ostatnią nadzieją francuskich kibiców na awans do najlepszej 16 rozgrywanego w Paryżu turnieju.

Zheng w meczu o awans do ćwierćfinału imprezy zmierzy się z Igą Świątek.

