Alize Cornet żegna się z Wimbledonem

Ekspresowy awans Halep do ćwierćfinału Wimbledonu Simona Halep... czytaj dalej » Sobota była jednym z najpiękniejszych dni w karierze 32-letniej Francuzki. To właśnie wtedy, w dwóch setach, pewnie ograła liderkę światowego rankingu, niepokonaną od 37 spotkań Igę Świątek. Co zrozumiałe, radość była ogromna.

Tym razem jej przeszkodą na drodze do ćwierćfinału była zajmująca 44. miejsce w rankingu WTA Tomljanovic.

Walka na przełamania

Pierwszy set należał do Cornet, która trzykrotnie zdołała przełamać przeciwniczkę. Nie zmienia to faktu, że Australijka robiła co w jej mocy, by odrobić straty. Gdy sama zanotowała przełamanie w dziewiątym gemie, przegrywała już tylko 4:5. Jednak w kolejnym to Francuzka wykorzystała break pointa i zarazem pierwszą piłkę setową.

Druga partia także była wyrównana, jednak to Tomljanovic zanotowała kluczowe przełamanie na 5:4, by po chwili wygrać swoje podanie i zwyciężyć 6:4. Natomiast w ostatnim secie cztery razy przełamała przeciwniczkę i po trzeciej piłce meczowej cieszyła się z wygranej 6:4. Mecz trwał 2 godz. i 37 minut.

Kolejną przeciwniczką Australijki będzie Kazaszka Jelena Rybkina, która pokonała 7:5, 6:3 Chorwatkę Petrę Martić.

Alize Cornet – Ajla Tomljanovic 6:4, 4:6, 3:6