Koniec marzeń Rosolskiej o triumfie w "małym mastersie"

Linette: mogę na siebie już całkiem nieźle zarobić Najlepsza polska... czytaj dalej » Druga porażka kończy udział Rosolskiej i Jurak w turnieju. Dzień wcześniej przegrały z innymi Chinkami Lin Zhu i Xinyu Wang 6:2, 3:6, 6-10.

Znów odpadła w fazie grupowej

Rosolska trzykrotnie startowała wcześniej w turnieju WTA Elite Trophy, nazywanym "małym mastersem". W 2015 roku w parze z Kanadyjką Gabrielą Dabrowski, w 2017 razem z Brytyjką Anną Smith i przed rokiem z Rumunką Mihaelą Buzarnescu kończyła zmagania na fazie grupowej.

W turnieju bierze udział 12 singlistek w czterech grupach i sześć debli. Są to zawodniczki z bezpośredniego zaplecza światowej czołówki.

Osiem najlepszych tenisistek tego roku powalczy między 27 października a 2 listopada w tym samym miejscu w kończącej sezon imprezie masters - WTA Finals.



Duan Yingying and Yang Zhaoxuan defeat Rosolska and Jurak in a tiebreak, 6-1, 1-6, 10-7, advancing to the doubles finals of the @WTAEliteTrophypic.twitter.com/PJDQuzRlqF — WTA (@WTA) 26 October 2019





Wynik meczu gry podwójnej:

Grupa Liliowa

Duan Yingying, Yang Zhaoxuan (Chiny, 1) - Alicja Rosolska, Darija Jurak (Polska, Chorwacja 3) 1:6, 6:1, 7-10