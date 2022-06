Zverev przemówił po dramacie w Paryżu. "Kontuzja wygląda na bardzo poważną"

Zobacz, co powiedziała Iga Świątek w rozmowie z Pawłem Kuwikiem po awansie do półfinału Roland Garros. Roland Garros na żywo w Eurosporcie i Eurosporcie Extra w Playerze.

Zobacz, co powiedział Marin Cilić po awansie do półfinału Roland Garros. Roland Garros na żywo w Eurosporcie i Eurosporcie Extra w Playerze.

Zobacz, co powiedział Casper Ruud po awansie do półfinału Roland Garros. Roland Garros na żywo w Eurosporcie i Eurosporcie Extra w Playerze.

Zobacz, co powiedziała Iga Świątek w studiu Eurosport Cube po awansie do półfinału Roland Garros. Roland Garros na żywo w Eurosporcie i Eurosporcie Extra w Playerze.

Zobacz, co napisała Iga Świątek na kamerze po awansie do finału Roland Garros. Roland Garros na żywo w Eurosporcie i Eurosporcie Extra w Playerze.

Zobacz, co powiedziała Cori Gauff po awansie do finału Roland Garros. Roland Garros na żywo w Eurosporcie i Eurosporcie Extra w Playerze.

Zobacz, co Cori Gauff napisała na kamerze po awansie do finału Roland Garros. Roland Garros na żywo w Eurosporcie i Eurosporcie Extra w Playerze.

Zobacz, co powiedziała Iga Świątek w rozmowie z Matsem Wilanderem po awansie Polki do finału Roland Garros. Roland Garros na żywo w Eurosporcie i Eurosporcie Extra w Playerze.

Zobacz, co powiedzieli Mats Wilander, Tim Henman oraz Chris Evert o grze Igi Świątek po jej awansie do finału Roland Garros. Roland Garros na żywo w Eurosporcie i Eurosporcie Extra w Playerze.

Podczas spotkania Marina Cilica z Casperem Ruudem doszło do nietypowej sytuacji. Aktywistka wbiegła na kort i zmusiła organizatorów do przerwania meczu. Każdy mecz turnieju Roland Garros na żywo i na żądanie w Eurosporcie Extra w Playerze.

Roland Garros 2022 do 5 czerwca na żywo w Eurosporcie. Wszystkie mecze w Eurosporcie Extra w Playerze

"Nigdy nie widziałem go tak krzyczącego". Mischa Zverev o dramacie brata Kontuzja... czytaj dalej » Wielki finał kobiecego Rolanda Garrosa. Mecz Igi Świątek w sobotę o godzinie 14.40 na żywo w TVN, Eurosporcie 1 oraz w Eurosporcie Extra w Playerze, wynik i relacja na żywo w eurosport.pl.

Zverev i Nadal toczyli prawdziwą tenisową batalię. Po ponad trzech godzinach walki zdołali dotrzeć zaledwie do tie-breaka drugiego seta. I właśnie, punkt, w którym Nadal doprowadził do tej dodatkowej rozgrywki, okazał się koszmarem dla Zvereva.

Trzeci tenisista świata przy uderzeniu forhendem w koszmarny sposób skręcił kostkę i na korcie dosłownie wył z bólu. O dalszej grze nie było mowy. Niemiec po wizycie w szatni wrócił jeszcze na obiekt o kulach, ale tylko po to, by podziękować sędziemu i poddać mecz z Nadalem.

Oglądasz Wideo: Eurosport Poważna kontuzja Zvereva w meczu z Nadalem w półfinale Roland Garros

"Kontuzja wygląda na bardzo poważną"

W nocy z piątku na sobotę pechowiec zamieścił w mediach społecznościowych nagranie z wiadomością dla swoich fanów.

- To był dla mnie bardzo trudny moment. To był oczywiście fantastyczny mecz do momentu, w którym to się wydarzyło. Kontuzja wygląda na bardzo poważną, ale lekarze wciąż to sprawdzają. Będę was informował, kiedy będę wiedział więcej - mówił 25-latek. - Oczywiście chcę pogratulować Rafie 14. finału Roland Garros. Mam nadzieję, że znów napisze historię - dodał.



An update from Alexander Zverev on his horrendous injury today.pic.twitter.com/1w9Z7Bxk11 — James Gray (@jamesgraysport) June 3, 2022





Nadal w niedzielnym finale zmierzy się z Norwegiem Casperem Ruudem.