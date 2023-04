Ostra krytyka Miedwiediewa. "Jeden z najbardziej nieuczciwych graczy"

Rosjanin Daniił Miedwiediew wygrał 6:4, 6:4, 6:4 z Novakiem Djokoviciem w finale US Open, zamykając Serbowi drogę do zdobycia kalendarzowego Wielkiego Szlema. Rosjanin wygrał w Nowym Jorku swój pierwszy wielkoszlemowy tytuł w karierze.

Po meczu Zverev był wyraźnie niezadowolony z postawy przeciwnika, który zajmuje piąte miejsce na świecie w rankingu ATP. Jego zdaniem Miedwiediew po raz kolejny zastosował wobec niego nieczyste zagrywki na korcie.

Zverev oskarża Miedwiediewa

Prawie trzygodzinny bój. Djoković wyeliminowany Novak Djoković... czytaj dalej » Zverev wygrał pierwszego seta 6:3, ale w kolejnych dał się zdekoncentrować i wyprowadzić z równowagi.

Przy stanie 5:4 w drugim secie Miedwiediew zdjął niespodziewanie jeden ze słupków podtrzymujących siatkę, po czym cisnął nim o ziemię. Sędzia postanowił nie udzielać mu ostrzeżenia. Jak stwierdził: "słupek się nie złamał".

Zverev przyglądał się całemu zdarzeniu z niedowierzaniem, ale z i uśmiechem. Ze spokojem przyjął też sytuację, w której w decydującym secie (przy stanie 4:3) rywal wziął przerwę toaletową, mimo że mu nie przysługiwała. Koncentracja jednak gdzieś uleciała…

- On jest jednym z najbardziej nieuczciwych graczy na świecie - zauważył Niemiec w rozmowie ze stacją Sky Germany. - Traktuję fair play i sportową rywalizację bardzo poważnie. On nie. Robi sobie np. przerwę na toaletę, kiedy nie jest to już możliwe. Jest tysiąc sytuacji, w których czuję, że zaczynam grać lepiej i w których za każdym razem on próbuje coś zrobić. Jestem bardzo rozczarowany nim jako sportowcem - wyjaśnił Zverev.



Never change, Daniil@DaniilMedwed#RolexMonteCarloMasterspic.twitter.com/RhNaigN0Gn — Tennis TV (@TennisTV) April 13, 2023





Widzi swój błąd

Niemiecki zawodnik zdaje sobie też sprawę, że powinien być bardziej odporny na zaczepki rywala.

- To poważny błąd z mojej strony, że się rozpraszam. Takie historie nie powinny mi się przytrafić i to całkowicie moja wina. Naprawdę źle na to wszystko zareagowałem. Ale nadal uważam, że fair play zawsze powinno być częścią sportu - zakończył podłamany Zverev.

Rosjanin pożegnał się z turniejem w piątek, przegrywając w dwóch setach z Duńczykiem Holgerem Rune.