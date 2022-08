Zobacz, co powiedział Rafael Nadal po wygranym meczu z Alexandrem Zverevem w półfinale Roland Garros. Każdy mecz turnieju Roland Garros na żywo i na żądanie w Eurosporcie Extra w Playerze.

Do groźnie wyglądającej kontuzji 25-latka doszło w trakcie czerwcowej imprezy wielkoszlemowej w Paryżu. Zverev, podczas jednej z wymian meczu z Rafaelem Nadalem, upadł na kort, doznając skręcenia kostki.

Zverev nie jest gotowy do US Open

Niemiec zakończył już rehabilitację, a niedawno rozpoczął nawet treningi. 19-krotny triumfator imprez rangi ATP wciąż narzeka jednak na ból prawej stopy, co wyklucza jego szanse na grę w Nowym Jorku.

- Gdyby to był turniej do dwóch wygranych setów, mógłbym powiedzieć: może byłbym gotowy. Ale, gdy czeka nawet pięć partii w jednym meczu, to turniej staje się trudnym - przyznał na łamach "Bildu".

Tenisista planuje wrócić do rywalizacji w Pucharze Davisa. Reprezentacja Niemiec w grupie światowej tegorocznych rozgrywek wystąpi na stadionie Rothenbaum w Hamburgu.

Jej przeciwnikami będą Francja (14 września), Belgia (16 września) i Australia (18 września).

Źródło: Getty Images Alexander Zverev nie zagra w US Open 2022

Turniej główny US Open rozpocznie się 29 sierpnia i potrwa do 11 września.