65 niewymuszonych błędów Zvereva. Niemiec wypisał się z US Open

28.08 | Drugi raz z rzędu Stefanos Tsitsipas, rewelacja sezonu, zakończył udział w US Open na pierwszej rundzie. Tym razem grecki tenisista nie dość, że przegrał w czterech setach z Rosjaninem Andriejem Rublowem, to w trakcie spotkania pokłócił się z sędzią. - Wszyscy jesteście dziwakami - oskarżał Tsitsipas.

To była prawdziwa wojna. Jo-Wilfried Tsonga przegrał z Tennysem Sandgrenem 6:1, 7:6, 4:6, 6:7, 5:7 w meczu 1. rundy US Open. Zobaczie skrót.

Alexander Bublik wygrał z Kolumbijczykiem Santiago Giraldo 2:6, 6:0, 7:5, 4:6, 6:4 i awansował do 2. rundy US Open. W drugim secie Kazach pozwolił sobie na serw od dołu. Pomysł okazał się skuteczny.

Zobacz ostatnie piłki meczu Roger Federer - Damir Dzumhur w drugiej rundzie US Open. Federer wygrał 3:6, 6:2, 6:3, 6:4. Szwajcar w kolejnej rundzie zmierzy się ze zwycięzcą spotkania Daniel Evans - Lucas Pouille.

Elina Switolina pokonała Venus Williams 6:4, 6:4 w drugiej rundzie US Open. Zobacz skrót tego spotkania.

Ashleigh Barty pokonała Lauren Davis 6:2, 7:6 (7-2) w drugiej rundzie US Open. Zobacz skrót tego spotkania.

Kiedy na trybuny lecą piłki, nie ma zmiłuj. Do bezlitosnej walki doszło po meczu Ashleigh Barty. Jednej z kobiet tak bardzo zależało na zdobyczy, że aż rzuciła się do niższego rzędu. Nic to jednak nie dało. Piłki nie zdobyła, ale przynajmniej została "gwiazdą" internetu.

Deszcz storpedował większość spotkań podczas trzeciego dnia US Open, ale na kortach z dachem odbyły się mecze z udziałem m.in. Novaka Djokovicia czy Rogera Federera. Zobacz najlepsze zagrania trzeciego dnia rywalizacji.

Iga Świątek co prawda obroniła pierwszą piłkę meczową w konfrontacji z Anastasiją Sevastovą, ale Łotyszka ostatecznie dopięła swego i zapewniła sobie awans do kolejnej fazy.

Dobre złego początki. Iga świątek dość pewnie wygrała pierwszego seta meczu 2. rundy US Open z Anastasiją Sevastovą. Potem jednak do głosu doszła Lotyszka i zwyvciężyła całe spotkanie, awansując do 3. rundy.

Kamil Majchrzak wygrał czwartą partię pojedynku z pablo Cuevasem. O tym,kto awansuje do 3. rundu US Open, decydować miał piąty set.

Niespodzianka w drugiej rundzie US Open. Rozstawiona z czwórką Simona Halep przegrała z Taylor Townsend 6:2, 3:6, 6:7 (4-7). Zobacz skrót tego spotkania.

Benoit Paire przegrał z Aljazem Bedene 6:4, 7:6 (7-3), 2:6, 5:7, 6:7 (4-7) w drugiej rundzie US Open. Zobacz skrót tego spotkania.

Bardzo dużo złych emocji było podczas meczu Aljaz Bedene - Benoit Paire. W drugim secie, podczas zmiany strony, doszło do słownej utarczki pomiędzy zawodnikami. Wściekły Paire popełnił dwa błędy serwisowe, przegrał gema i zwyzywał rywala. - Dlaczego? Dlaczego on nie może się zamknąć? - krzyczał Francuz.

Zaczęło się od słownych utarczek, a skończyło na zejściu z kortu bez podania ręki. Między Benoit Paire'em a Aljazem Bedene było sporo złej krwi. Kiedy Bedene przypieczętował sukces w drugiej rundzie US Open, to Francuz od razu zszedł z kortu. Pożegnały go gwizdy kibiców.

Timea Babos musiała spędzić na korcie jedynie 46 minut w pierwszej rundzie US Open. Wszystko z powodu kontuzji jej rywalki Carli Suarez-Navarro. Hiszpanka skreczowała po przegraniu pierwszego seta 2:6.

Andrea Petkovic pokonała rozstawioną z szóstką Petrę Kvitovą 6:4, 6:4 w drugiej rundzie US Open. Zobacz skrót tego spotkania.

Rozstawiony z szóstką Alexander Zverev pokonał Francesa Tiafoe 6:3, 3:6, 6:2, 2:6, 6:3 w drugiej rundzie US Open. Zobacz skrót tego spotkania.

Rozstawiony z piątką Danił Miedwiediew pokonał Hugo Delliena 6:3, 7:5, 5:7, 6:3 w drugiej rundzie US Open. Zobacz skrót tego spotkania.

Zobacz skrót meczu Hubert Hurkacz/Vasek Pospisil - Bob Bryan/Mike Bryan w pierwszej rundzie debla US Open. Polsko-czeski duet przegrał 3:6, 6:7 (4-7).

Zobacz niesamowitą wymianą z meczu Majchrzak - Dimitrow w trzeciej rundzie US Open. Ta akcja znalazła się w zestawieniu najlepszych z piątego dnia rywalizacji na nowojorskich kortach.

Zobacz najlepsze zagrania piątego dnia US Open. W zestawieniu znalazła się akcja z meczu Kamila Majchrzaka.

15-letni Martin Damm i o rok starszy Toby Alex Kodat pokonali Mitchella Kruegera i Tima Smyczka 7:6 (8-6), 7:5 w pierwszej rundzie debla US Open. Zobacz ostatnie piłki tego meczu.

Roger Federer pokonał Daniela Evansa 6:2, 6:2, 6:1 w trzeciej rundzie US Open. Spotkanie trwało zaledwie 83 minuty. Zobacz skrót tego meczu. Kolejnym rywalem Federera będzie David Goffin.

Rozstawiona z trójką Karolina Pliskova pokonała Ons Jabeur 6:1, 4:6, 6:4 w trzeciej rundzie US Open. Zobacz skrót tego spotkania.

Rozstawiona z dwójką Ashleigh Barty pokonała Marię Sakkari 7:5, 6:3 w trzeciej rundzie US Open. Zobacz skrót tego spotkania.

Serena Williams pokonała Karolinę Muchovą 6:3, 6:2 w trzeciej rundzie US Open. Zobacz skrót tego spotkania.

Spora grupa kibiców nie była zadowolona z zachowania Daniła Miedwiediewa podczas starcia z Feliciano Lopezem. Było dużo gwizdów i buczenia. Rosjanin odpowiedział na to podczas wywiadu na korcie po pokonaniu rywala. - Bez was nie wygrałbym tego meczu. Dajcie mi więcej tej energii, potrzebuję ich na kolejne spotkania - prowokował Miedwiediew.

Serca kibiców można podbić nie tylko na korcie. Udowodnił to Rafa Nadal, który podczas sesji rozdawania autografów, wyłowił z tłumu wystraszonego i zapłakanego chłopca. Hiszpan pocieszał go i podpisał jego czapeczkę.

Rozstawiona z piątką Elina Switolina pokonała Dajanę Jastremską 6:2, 6:0 w trzeciej rundzie US Open. Zobacz skrót tego spotkania.

Novak Djoković pokonał Denisa Kudlę 6:3, 6:4, 6:2 w trzeciej rundzie US Open. Zobacz skrót tego spotkania.

Iga Świątek i Magda Linette sprawiły niespodziankę w pierwszej rundzie debla US Open. Polki pokonały Bethanie Mattek-Sands oraz Coco Vandeweghe 3:6, 6:3, 7:5. Zobacz piłkę meczową z tego spotkania.

Rozstawieni z "dwójką" tenisiści Łukasz Kubot i Brazylijczyk Marcelo Melo awansowali do 1/8 finału debla w wielkoszlemowym US Open. Finaliści poprzedniej edycji pokonali w 2. rundzie Słowaka Jozefa Kovalika i Hiszpana Alberta Ramosa-Vinolasa 6:3, 6:4.

Rozstawiony z dwójką Rafa Nadal pokonał Hyeona Chunga 6:3, 6:4, 6:2 w trzeciej rundzie US Open. Zobacz skrót tego spotkania.

Za pleców i celnie? Tak potrafi zagrywać Jamie Murray! Brytyjczyk popisał się kapitalnym zagraniem w starciu z Ricardasem Berankisem i Juanem Londero w drugiej rundzie debla US Open. Zobacz to uderzenie. Cały turniej na żywo w Eurosporcie i Eurosport Playerze.

Rosjanin Andriej Rublow pokonał Australijczyka Nicka Kyrgiosa 7:6 (7-5), 7:6 (7-5), 6:3 w trzeciej rundzie US Open. Zobacz skrót tego spotkania.

Liderka światowego rankingu Naomi Osaka pokonała Cori Gauff 6:3, 6:0 w trzeciej rundzie US Open. Zobacz skrót tego spotkania.

Alicja Rosolska i Nikola Mektić przegrali z parą Abigail Spears/Rohan Bopanna 3:6, 2:6 w pierwszej rundzie miksta w US Open. Zobacz ostatnie akcje tego meczu.

Alicja Rosolska i Nikola Mektić przegrali z parą Abigail Spears/Rohan Bopanna 3:6, 2:6 w pierwszej rundzie miksta w US Open. Zobacz skrót tego meczu.

Spore emocje przeżyły Naomi Osaka i Cori Gauff po swoim meczu. Japonka pocieszała Gauff po porażce, poprosiła ją, by jako pierwsza przemówiła. Później sama zabrała głos. - Nasze drogi wcześniej spotykały się. Widziałam, jak mocno pracowaliście i cieszę się, że jesteście tutaj - mówiła Osaka w stronę sztabu i rodziców Gauff.

Naomi Osaka zatrzymała w trzeciej rundzie US Open świetnie grającą do tej pory Cori Gauff. 15-latka nie potrafiła powstrzymać łez, ale wówczas pięknie zachowała się Osaka. Liderka światowego rankingu pocieszała rywalkę, a później poprosiła ją, by została na korcie i udzieliła wywiadu. - Powiedziała mi, że świetnie grałam. To było słodkie - powiedziała Gauff.

Czy to była najlepsza wymiana turnieju? Zobacz co zrobili na korcie Grigor Dimitrow i Alex de Minaur.

03.09.2019 | Koniec przygody Alexandra Zvereva z tegorocznym US Open. Rozstawiony z szóstką tenisista przegrał z Argentyńczykiem Diego Schwartzmanem (20.) 6:3, 2:6, 4:6, 3:6 w 1/8 finału wielkoszlemowego US Open. Niemiec zaliczył w tym spotkaniu aż 17 podwójnych błędów i 65 niewymuszonych.

Zverev już od kilku miesięcy miał duże kłopoty z serwisem i dało to o sobie znać także w poniedziałek. Został osiem razy przełamany i wygrał zaledwie 32 procent akcji po swoim drugim podaniu. Dodatkowo został ukarany stratą punktu w końcówce czwartego seta za przeklinanie.



Obrończyni tytułu odpadła z US Open Naomi Osaka... czytaj dalej » Niemiec, mimo porażki, i tak zanotował najlepszy wynik w US Open. Do 1/8 finału dotarł też w styczniowym Australian Open. Później awansował rundę dalej we French Open, a w Wimbledonie przegrał mecz otwarcia.

Schwartzman z Nadalem

Schwartzman powtórzył zaś swoje największe osiągnięcie w Wielkim Szlemie. Po raz pierwszy do ćwierćfinału dotarł dwa lata temu także w Nowym Jorku, a następnie w poprzednim sezonie w Paryżu.

O pierwszy w karierze awans do czołowej czwórki zawodów tej rangi zagra z wiceliderem światowego rankingu Rafaelem Nadalem. Hiszpan w poniedziałek nie miał większych problemów i w czterech setach pokonał Chorwata Marina Cilicia.

W ćwierćfinale zameldował się też Francuz Gael Monfils, który rozbił Hiszpana Pablo Andujara.

Wyniki poniedziałkowych meczów 1/8 finału US Open:

Alexander Zverev - Diego Schwartzman 1:3 (6:3, 2:6, 4:6, 3:6)

Andriej Rublow - Matteo Berrettini 0:3 (1:6, 4:6, 6:7)

Marin Cilić - Rafael Nadal 1:3 (6:3, 3:6, 1:6, 2:6)

Gael Monfils - Pablo Andujar 3:0 (6:1, 6:2, 6:2)

