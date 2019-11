ATP Finals już bez Nadala. Poznaliśmy pary półfinałów

Dominic Thiem jest pierwszym w historii Austriakiem, który awansował do półfinału kończącego sezon turnieju ATP Finals w Londynie. 26-letni tenisista pokonał we wtorek Serba Novaka Djokovica 6:7 (5-7), 6:3, 7:6 (7-5). Wcześniej wygrał ze Szwajcarem Rogerem Federerem. Te dwa zwycięstwa zapewniły mu zwycięstwo w grupie Bjoerna Borga.

Spotkali się po raz 49. w historii i to był piękny pokaz tenisa. Tym razem w ostatnim meczu grupowym ATP Finals w Londynie Roger Federer w genialnym stylu nie dał szans Novakowi Djokoviciowi. Szwajcar pokonał Serba 6:4, 6:3 i w sobotę zagra w półfinale tej imprezy.

Rafa Nadal znów wspiął się na wyżyny swoich umiejętności i po wspaniałym spotkaniu pokonał Stefanosa Tsitsipasa 6:7 (4-7), 6:4, 7:5 w ostatnim meczu fazy grupowej ATP Finals. Hiszpan awansuje do kolejnej fazy, jeśli swój mecz przegra Daniił Miedwiediew.

Hiszpan kilka godzin wcześniej przedłużył swoje szanse na wans wygraną z pewnym już udziału w półfinale Grekiem Stefanosem Tsitsipasem. Sukces Miedwiediewa dałby miejsce w półfinale tenisiście z Majorki, ale ten warunek nie został spełniony.



W ten sposób Tsitsipas, Zverev i Nadal zakończyli rywalizację w grupie Andre Agassiego z dorobkiem dwóch zwycięstw i jednej przegranej, ale najgorszy bilans z nich miał Hiszpan, który jednak pozostanie numerem 1 na świecie na zakończenie sezonu.



W poprzednich dniach awans do półfinału z grupy Bjoerna Borga wywalczyli Austriak Dominic Thiem i Szwajcar Roger Federer.



W sobotę w półfinałach Tsitsipas zagra z Federerem, a Zverev z Thiemem.

Kubot czeka na półfinał

Tego dnia wystąpią w deblu Łukasz Kubot i Brazylijczyk Marcelo Melo. Ich przeciwnikami w półfinale będą Francuzi Pierre-Hugues Herbert i Nicolas Mahut, którzy wygrali swoją grupę z kompletem zwycięstw i bez straty seta.



Wyniki piątkowych meczów:



gra pojedyncza - Grupa Andre Agassiego



Rafael Nadal (Hiszpania, 1) - Stefanos Tsitsipas (Grecja, 6) 6:7 (4-7), 6:4, 7:5

Alexander Zverev (Niemcy, 7) - Daniił Miedwiediew (Rosja, 4) 6:4, 7:6 (7-4)



tabela

M W P sety

1. Tsitsipas 3 2 1 5-2

2. Zverev 3 2 1 4-2

3. Nadal 3 2 1 4-4

4. Miedwiediew 3 0 3 1-6



gra podwójna - Grupa Maksa Mirnego



Juan Sebastian Cabal, Robert Farah (obaj Kolumbia, 1) -

Kevin Krawietz, Andreas Mies (obaj Niemcy, 3) 7:6 (9-7), 6:2



Pierre-Hugues Herbert, Nicolas Mahut (obaj Francja, 7) -

Jean-Julien Rojer, Horia Tecau (Holandia, Rumunia, 6) 6:3, 7:6 (7-4)



tabela

M W P sety

1. Herbert, Mahut 3 3 0 6-0

2. Cabal, Farah 3 1 2 3-4

3. Rojer, Tecau 3 1 2 3-5

4. Krawietz, Mies 3 1 2 2-5