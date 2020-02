Zadziwiające wyznanie. "Nienawidzę tenisa, gram tylko dla pieniędzy"

Bublik to tenisowy ekscentryk. Zdarza mu się serwować sposobem dolnym, zdarza się, że do drugiego podania używa pełnej siły i popełnia wyraźne błędy. Efekt jest taki, że w liczbie podwójnych błędów serwisowych jest on i długo, długo nikt.

Źródło: Getty Images Alexander Bublik znany jest z niekonwencjonalnych zagrań

Ale w tym szaleństwie zwykle jest metoda. 22-latek jest obecnie 55. tenisistą świata. Turnieju jeszcze nie wygrał, dwa razy był za to w finałach. Wyników może mu zatem zazdrościć niejeden rówieśnik.

Ponad milion dolarów to za mało

Wydawałoby się, że przed Bublikiem otworem stoi wielka kariera. I oczywiście wciąż może tak być, ale wywiad którego udzielił "L'Equipe" karze się zastanowić nad jego motywacją.

- Szczerze mówiąc, nie widzę nic pozytywnego w byciu zawodowym tenisistą. Gram tylko i wyłącznie dla pieniędzy. Gdyby nie one, już dawno bym to rzucił. Zrobię to, gdy zarobię wystarczająco dużo - wypalił w wywiadzie po wygranym meczu z Węgrem Martonem Fucsovicsem w Marsylii.

To "niewystarczająco dużo" to dokładnie 1,34 miliona dolarów, bo tyle 22-latek podniósł już z kortów całego świata. A mówimy wyłącznie o nagrodach turniejowych.

Tylko sam Bublik wie, ile zgarnął z tytułu kontraktów sponsorskich. No i jeszcze jedno - Alexander jest Rosjaninem reprezentującym Kazachstan. Co przekonało go do zmiany barw, domyślić się nie trudno. Nie trudno też zgadnąć, że jego żądania względem federacji nowej ojczyzny małe nie były.

Źródło: Getty Images Alexander Bublik w barwach Kazachstanu podczas meczu Pucharu Davisa

"Nie czujesz się dobrze, musisz grać"

- Nienawidzę tenisa całym sercem. Nienawidzę dni, kiedy muszę grać - wyrzucił z siebie.

- Nienawidzę tenisa całym sercem. Nienawidzę dni, kiedy muszę grać - wyrzucił z siebie.

Chwilę później swoją wypowiedź precyzował. Jak wyjaśnił, uwielbia odbijać piłkę i będzie robił to również po zakończeniu kariery, ale granie meczów w zawodowym tourze go odrzuca. - Nie czujesz się dobrze, musisz grać. Rozstajesz się z dziewczyną, jesteś w trakcie rozwodu - nieważne, musisz grać. A kiedy przegrasz, wszyscy pytają, co się stało - żalił się Bublik.

22-latek zdradził również, że na ciele ma siedem tatuaży. Każdy związany z ważnym wydarzeniem z jego życia. Ten dotyczący tenisa to ludzki szkielet z piłką tenisową w ręce. - Przypomina mi, że muszę znosić ten tenisowy syf - zdradził.

Wywiad Bublika odbił się w tenisowym światku szerokim echem, ale na jego samego nie wpłynął ani trochę. Już po jego udzieleniu zdążył pokonać w Marsylii wyżej notowanego Francuza Benoita Paire'a i teraz czeka go pojedynek Denisem Szapowałowem.