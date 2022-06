Dramat Hiszpana przy piłce meczowej. Decyzją sędziego zakończono pojedynek

Hiszpan, który wcześniej wyeliminował Huberta Hurkacza, przegrał w drugiej rundzie wielkoszlemowego turnieju na londyńskiej trawie 3:6, 7:5, 7:6(2), 3:6, 6:7(7). Podobnie jak w spotkaniu z Polakiem, o wszystkim decydować musiał super tie-break. Jego końcówkę Davidovich Fokina zapamięta do końca życia.

Emocje zgubiły Davidovicha Fokinę

Przy prowadzeniu Czecha 8-7 rozegrano kolejną zaciętą wymianę. Ta padła łupem Vesely'ego (9-7), co rozsierdziło 37. tenisistę świata. W przypływie emocji Hiszpan uderzył piłeczkę poza trybuny kortu numer 17, a sędzia postanowił go z to ukarać.



As always @doublefault28 to the rescue with the key clip.



The ball abuse that cost Davidovich Fokina the match. https://t.co/7KEwzixcKJ — The Tennis Podcast (@TennisPodcast) June 29, 2022





23-latek z Malagi wcześniej otrzymał od Carlosa Ramosa ostrzeżenie za przeklinanie. To oznaczało, że kolejną sankcją musiała być utrata punktu. To wystarczyło Vesely'emu do zamknięcia meczu (10-7) po trzech godzinach i 56 minutach.

Davidovich Fokina nie mógł uwierzyć w to, jak zakończył się środowy mecz. Po ostatniej piłce długo jeszcze siedział na ławeczce z ręcznikiem na twarzy. Być może przypływ emocji kosztował go awans do trzeciej rundy Wimbledonu. Gdy przed rokiem debiutował w imprezie, nie wygrał choćby meczu.



Co innego Vesely. Czech już dwukrotnie meldował się w Londynie w rundzie czwartej. Jego kolejnym tegorocznym rywalem będzie Amerykanin Tommy Paul, który w drugiej rundzie pokonał Adriana Mannarino 6:2, 6:4, 6:1.