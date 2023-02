Emocjonalna reakcja tenisisty. "Zaraz się rozpłaczę"

W środowym spotkaniu Humbert pierwszego seta wygrał gładko 6:1. W drugim trwała zacięta walka, o wyniku musiał rozstrzygnąć tie-break. Przy wyniku 3-1 dla Davidovicha Fokiny Francuz, próbując rozpaczliwie dobiec do piłki, upadł na ziemię i doznał kontuzji. Hiszpan od razu do niego podbiegł, żeby go pocieszyć.

Oglądasz Wideo: Eurosport/SNTV Kontuzja Humberta w meczu z Davidovichem-Fokiną na turnieju w Montpellier

Tenisista zdyskwalifikowany do końca życia Younes Rachidi... czytaj dalej » Humbert dokończył tie-breaka, którego przegrał 2-7, ale do trzeciego seta nie przystąpił. Skreczował, ból okazał się zbyt silny.

"Od razu pomyślałem, że coś się stało"

Davidovich Fokina (32. ATP) awansował do kolejnej rundy, ale bardziej martwiła go kontuzja przeciwnika, sklasyfikowanego na 85. miejscu w światowym rankingu.

- Nigdy nie jest łatwo oglądać przyjaciela w takiej sytuacji. Po prostu przeleciał przez kort. Od razu pomyślałem, że coś się stało, bo płakał. To było trudne - powiedział Hiszpan po meczu.

- Mam nadzieję, że szybko wyzdrowieje. Ugo gra bardzo dobrze, z pewnością wróci do czołówki rankingu - dodał. Humbert najwyżej w karierze był 25. (w czerwcu 2021).



Davidovich Fokina w czwartkowym spotkaniu drugiej rundy przegrał z reprezentantem gospodarzy Quentinem Halysem (70. ATP) 3:6, 3:6.