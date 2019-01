Order dla Radwańskiej. Odznaczy prezydent

Agnieszka Radwańska mierzyła się z Sereną Williams dziesięć razy. Każde to spotkanie kończyło się porażką Polki. Tak było również m.in. w półfinale Australian Open w 2016 roku. Amerykanka rozbiła "Isię" 6:0, 6:4.

Zaraz po decyzji Radwańskiej w połowie listopada ubiegłego roku, prezydent podziękował jej za sukcesy i promowanie Polski.

"Szanowna Pani Agnieszko! Dziękujemy za wszystkie sukcesy i wspaniałe promowanie Polski na światowych kortach! Życzymy powodzenia we wszelkich nowych planach i działaniach!" - napisał wówczas Duda na Twitterze.



Agnieszka Radwańska ogłosiła zakończenie sportowej kariery. Szanowna Pani Agnieszko! Dziękujemy za wszystkie sukcesy i wspaniałe promowanie Polski na światowych kortach! Życzymy powodzenia we wszelkich nowych planach i działaniach! — Andrzej Duda (@AndrzejDuda) November 14, 2018

W piątek prezydent będzie miał okazję podziękować jej osobiście. Krakowianka otrzyma Krzyż Komandorski Orderu Odrodzenia Polski. Sam Order Polonia Restituta jest drugim co do rangi polskim odznaczeniem państwowym - po Orderze Orła Białego.

Uroczystość wręczenia odznaczenia odbędzie się w Pałacu Prezydenckim o godzinie 12 - poinformowała we wtorek Kancelaria Prezydenta. Dodano też, że w czasie uroczystości zaplanowano wystąpienie prezydenta.

W trakcie swojej 13-letniej kariery "Isia" wygrała 20 turniejów WTA, a w 2012 roku dotarła do finału wielkoszlemowego turnieju w Wimbledonie. W półfinale Australian Open zagrała w 2014 i 2016 roku. W 2015 triumfowała w kończącym sezon turnieju WTA Finals. W rankingu WTA najwyżej dotarła do drugiego miejsca. W ostatnich dwóch latach miała jednak spore kłopoty zdrowotne. I to był główny powód zakończenia kariery.

"Nie jest mi z tym łatwo. W głowie jeszcze tyle wspomnień, emocji zwycięstw tych dwudziestu zdobytych turniejów i tych blisko sześciuset wygranych meczów. Niestety nie mogłam już trenować jak dawniej, a organizm i tak coraz częściej odmawiał posłuszeństwa. W trosce o swoje zdrowie, z pełną świadomością obciążenia, jakie niesie rywalizacja na tak wysokim poziomie, nie jestem już w stanie zmobilizować swojego organizmu do jeszcze większej eksploatacji.



Odkładam rakietę i żegnam się z tourem, ale nie z tenisem. Tenis jest i zawsze będzie pełnił w moim życiu wyjątkową rolę. Czas na nowe wyzwania, nowe pomysły, mam nadzieję równie ekscytujące jak te na korcie" - pisała wówczas na Facebooku 29-latka.

Tuż przed końcem roku wzięła udział w turnieju charytatywnym w Częstochowie "Świąteczne granie z Kubą", na zaproszenie piłkarza reprezentacji Polski Jakuba Błaszczykowskiego.