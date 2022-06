Aktywistka przerwała półfinał Rolanda Garrosa. "Chciałam pokazać absolutny horror"

22-letnia aktywistka przypięła się do siatki i przerwała półfinał RG

Zobacz, co powiedział Kamil Majchrzak przed rozpoczęciem rywalizacji w Paryżu.

Zobacz, co powiedział Rafael Nadal po wygranym meczu z Alexandrem Zverevem w półfinale Roland Garros.

Ruud awansował do finału Roland Garros

Zobacz, co powiedział Casper Ruud po wygranym meczu z Marinem Cilicem w półfinale Roland Garros.

Alexander Zverev doznał kontuzji kostki podczas starcia z Rafaelem Nadalem w półfinale Roland Garros. Zobacz, co powiedział o tym jego brat.

Zobacz, co eksperci Eurosportu powiedzieli w studio przed meczem Igi Świątek z Coco Gauff w finale Roland Garros.

Zobacz, co powiedzieli Maciej Synówka oraz Lech Sidor o forhendzie Świątek i jej grze w poprzednich meczach przeciwko Cori Gauff.

Poznaj, jakie mają zwyczaje Iga Świątek i Cori Gauff oraz, jak przebiegają ich sezony do tej pory.

Zobacz, co powiedział Paweł Kuwik przed meczem Igi Świątek z Coco Gauff w finale Roland Garros.

Iga Świątek i Coco Gauff wyszły na kort do finałowego meczu w Roland Garros.

Iga Świątek już w pierwszym gemie finału Roland Garros przełamała Cori Gauff. Zobacz, jak do tego doszło.

Podczas finałowego meczu Igi Świątek z Coco Gauff doszło do niewielkiego zamieszanie w trakcie przerwy między gemami.

Zobacz, co napisała Iga Świątek po triumfie w Roland Garros 2022.

Zobacz, co powiedziała Coco Gauff po przegranym meczu z Igą Świątek w finale Roland Garros.

Zobacz, co powiedziała Iga Świątek po zwycięstwie w meczu z Coco Gauff w finale Roland Garros.

Zobacz, co powiedziała Iga Świątek w rozmowie z Pawłem Kuwikiem po wygraniu Roland Garros 2022.

Zobacz, co powiedziała Iga Świątek w rozmowie z Matsem Wilanderem po zwycięstwie w Roland Garros 2022.

Zobacz, co powiedział Maciej Synówka po wygranym meczu Igi Świątek w finale Roland Garros.

Zobacz, co powiedział Tomasz Świątek po zwycięstwie Igi Świątek w finale Roland Garros.

Zobacz, co powiedział Robert Lewandowski o triumfie Igi Świątek w Roland Garros 2022.

Zobacz, co powiedziały Caroline Garcia i Kristina Mladenovic po wygraniu turnieju gry podwójnej w Roland Garros.

Zobacz, co powiedział Casper Ruud po finale Roland Garros 2022, w którym przegrała z Rafą Nadalem 3:6, 3:6, 0:6.

Zobacz, co powiedział Rafa Nadal po wygraniu Roland Garros 2022.

Zobacz, co powiedział Król Hiszpanii po triumfie Rafy Nadala w Roland Garros 2022.

Zobacz, co powiedzieli Chris Evert, Mats Wilander, Tim Henman oraz Alex Corretja o wygranej Igi Świątek w Roland Garros 2022.

Od 2005 do 2022. Momenty, kiedy Nadal odbierał trofea za...

- Jeśli moje ciało na to pozwoli, to zagram w Wimbledonie – powiedział na konferencji prasowej Rafa Nadal.

- Nie wiem, co będzie w przyszłości, ale na pewno będę walczył o to, aby grać dalej – powiedział Rafa Nadal.

Nadal: nie wiem, co będzie w przyszłości, ale będę walczył

Zobacz drogę Igi Świątek do triumfu w Roland Garros 2022.

Droga Świątek do triumfu w Roland Garros 2022

Podczas spotkania Marina Cilica z Casperem Ruudem doszło do nietypowej sytuacji. Aktywistka wbiegła na kort i zmusiła organizatorów do przerwania meczu.

Spotkanie Norwega i Chorwata odbyło się w piątek. Do incydentu doszło przy prowadzeniu tego pierwszego 3:6, 6:4, 4:1.

Ruud szykował się do serwisu, gdy na korcie pojawiła się młoda kobieta. Miała obwiązaną linką szyję i natychmiast przywiązała się do siatki. Tenisiści w międzyczasie zeszli do szatni, a pięciu ochroniarzy próbowało oswobodzić aktywistkę.

Przerwa w grze trwała około 15 minut.

Oglądasz Wideo: Eurosport Aktywistka przerwała mecz Cilica z Ruudem w półfinale Roland Garros

"Pokazać absolutny horror"

Nadal nie ma obsesji na punkcie rekordów. "Zawsze uważałem się za normalnego faceta" - Zawsze uważałem... czytaj dalej » 22-letnia Alizee miała na sobie białą koszulkę z napisem "Pozostało nam 1028 dni". Jest członkinią stowarzyszenia Last Renovation, które walczy z kryzysem klimatycznym.

W rozmowie z gazetą "Le Parisien" aktywistka wyznała, że jej celem było odwrócenie uwagi. - Chciałam pokazać absolutny horror, do którego jesteśmy doprowadzani. To świat, w którym tenis nie będzie już istniał - wyjaśniła.

- Zostało nam mało czasu na reakcję. Nie chodzi o to, że wszyscy umrzemy za 1028 dni. Po prostu już teraz musimy coś zrobić. Dzisiaj musimy przystąpić do cywilnego oporu - dodała Alizee, która z kortu trafiła do aresztu, gdzie spędziła 40 godzin.

Ostatecznie Ruud pokonał Cilica 3:6, 6:4, 6:2, 6:2, awansując do pierwszego wielkoszlemowego finału w karierze. W nim, w niedzielę, przegrał z Hiszpanem Rafaelem Nadalem 3:6, 3:6, 0:6.