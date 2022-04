Przegrał, a za chwilę spoliczkował rywala. Szokujące zachowanie 15-letniego tenisisty

Hurkacz przenosi się na mączkę. Kiedy kolejny turniej? Deblowym triumfem... czytaj dalej » Mecz juniorskiej imprezy ITF w Akrze rozegrano w poniedziałek. Kouame przegrał Raphaelem Nii Ankrahem 2:6, 7:6, 6:7 i mimo roli faworyta pożegnał się z turniejem już po pierwszym spotkaniu.

Przegrał i za chwilę uderzył rywala

Chwilę po ostatniej piłce wydarzyło się coś, co trudno wytłumaczyć. Kouame pojawił się przy siatce i wydawało się, że dojdzie do tradycyjnego uścisku dłoni i podziękowania za walkę.

Tymczasem Francuz rzeczywiście podał rywalowi rękę, ale tylko po to by drugą uderzyć go w twarz. Dlaczego to zrobił, nie jest jasne.

Nagranie zdarzenia zostało uchwycone przez jednego z kibiców.



Number 1 seeded player Michael Kouame from France slaps Raphael Nii Ankrah after losing in the ongoing TGF ITF jnrs world tour at the Accra sports stadium pic.twitter.com/pj4WjfifXZ — SHARP SHOOTER (@Kwesi_Gibson) April 4, 2022

Co gorsza, wybryk Kouame nie był końcem zamieszanie. Kolejne z nagrań pokazuje, że chwilę później na korcie doszło do przepychanek, w które zaangażowanych było więcej osób, a sam 15-latek ucieka z obiektu.