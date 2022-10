Dziesięciokrotny mistrz Wimbledonu miał atak serca. "Jeśli mogło się to przydarzyć mi, może każdemu"

Hurkacz walczy o Turyn. Co musi się wydarzyć, żeby zagrał w Finałach ATP Antwerpia, Wiedeń... czytaj dalej » Woodbridge w trakcie trwającej 17 lat kariery sięgnął po wygrane w grze podwójnej we wszystkich turniejach Wielkiego Szlema. Aż dziesięć razy (dziewięć w deblu i raz w mikście) wygrywał w Wibledonie.

Zawodową karierę zakończył w 2005 roku, ale nie zaprzestał aktywności fizycznej. I to właśnie podczas rutynowych ćwiczeń poczuł ból w klatce piersiowej. Po przybyciu do szpitala lekarze postawili jednoznaczną diagnozę - zawał serca.

Woodbridge był zszokowany tą informacją.

- Uważam, że wciąż jestem nieźle wysportowany i prowadzę zdrowy tryb życia - powiedział australijskim mediom. - Jestem aktywny, dobrze się odżywiam i bardzo lubię to wszystko robić - dodał.

"Nie odkładaj badań na później"

- Ta sytuacja była dla mnie pobudką do tego, by się upewnić, że robię wszystko dobrze. Jeśli coś takiego zdarzyło się mnie, to może zdarzyć się każdemu - stwierdził.

Były tenisista, a obecnie komentator telewizyjny, postanowił wykorzystać swoją popularność i wezwał Australijczyków do regularnych badań. Przyznał jednocześnie na Twitterze, że znał genetyczną historię swojej rodziny, która podpowiadała mu, że może mieć problemy z cholesterolem, co w istocie było przyczyną jego epizodu.



Not at all, my family genetics dictated that I would have cholesterol issues and that was a major cause of my episode. — Todd Woodbridge (@toddwoodbridge) October 12, 2022





- Gdybym się tym zajął, mógłbym być spokojniejszy o swoją przyszłość. Gdy się o to odpowiednio nie zadba, naraża się na niepotrzebne ryzyko - przyznał.

- Moja rada jest taka, żeby nie odkładać na później badań, jeśli planujemy je zrobić - dodał.