Dziesięć dni emerytury Novaka Djokovicia. Żona ujawnia kulisy kryzysu tenisisty

Djoković awansował do półfinału turnieju ATP w Dubaju

Porażka, która mogła zakończyć karierę Djokovicia, a pchnęła ją na inny poziom Na wielkim... czytaj dalej » Kontuzja łokcia dokuczała Djokoviciowi już od dłuższego czasu, a ponad półroczna przerwa, jaką zafundował sobie po Wimbledonie w 2017 roku nie przyniosła spodziewanych rezultatów. Z Australian Open odpadł w czwartej rundzie, pokonany 0:3 przez Koreańczyka Hyeona Chunga. Operacja, o której poinformował na początku lutego, miała być ostatecznym rozwiązaniem problemu.

Ale powrót do gry po zabiegu również nie szedł po myśli Djokovicia. Z turniejów w Indian Wells i Miami odpadł po pierwszych meczach, co wzbudziło w nim głęboką frustrację. Zabrał swoją rodzinę na krótkie wakacje, podczas których oznajmił, że podjął decyzję o zakończeniu kariery.

"Coś się skończyło"

- Powiedział mi, że rezygnuje. Przegrał w Miami, co odczuł jako wielką stratę. Potem po prostu zebrał nas wszystkich i powiedział: "Słuchajcie, coś się skończyło" - wspominała Jelena Djoković w rozmowie z dziennikarzem Grahamem Bensingerem, który niedawno gościł w domu Djokoviciów i przyglądał się codziennemu życiu i pracy tenisisty i jego rodziny.

- Potem poprosił swojego menedżera Edoardo Artaldiego, żeby ten porozmawiał ze sponsorami. "Chcę się z nimi dogadać" - miał mu powiedzieć Djoković. "Nie wiem, czy zatrzymuję się na sześć miesięcy, na rok, czy może na zawsze. Po prostu zapytaj, czy mają ochotę być w pobliżu. Jeśli nie - nie ma z tym problemu. Chcę się tylko upewnić, że wszyscy mają jasny obraz sytuacji" - relacjonowała żona zawodnika.

Przełomowe wakacje

Wakacje, na które wyjechali, okazały się kluczowe w zmianie nastawienia Serba. Według Jeleny jednym z najważniejszych punktów każdego dnia była zabawa z dziećmi na korcie. To ich syn Stefan przekonał ojca do tego, by zagrał z nim kilka piłek.

- Wziął piłki i zaczął serwować. Wszystko wskazywało na to, że nie czuje się źle. Potem zaczęliśmy trochę grać, a potem przychodził do nas na kort każdego dnia, by bawić się z dziećmi i zagrać chwilę ze mną - opowiadała Jelena.

- Minęło chyba 10 dni, odkąd postanowił, że już nie zagra. Ostatniego dnia wziął buty i odpowiednio się ubrał. Chwilę pograliśmy, po czym powiedział, żebym zadzwoniła do trenera i poprosiła, by wrócił - wspominała żona zawodnika, który chwilę później wrócił na kort i rozpoczął swój zwycięski marsz, przerwany dopiero przez koronawirusa.

Chwilowy kryzys najwyraźniej wzmocnił Djokovicia. Od tamtej pory wygrał aż pięć z ośmiu rozegranych wielkoszlemowych turniejów, zwiększając swoją liczbę wygranych do 17 i stając się trzecim pod względem liczby zwycięstw w Wielkim Szlemie tenisistą w historii.