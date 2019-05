Hurkacz źle zaczął, później postawił się Djokoviciowi. Pierwszy set dla rywala

Video: Eurosport

Krzyk złości na kortach Rolanda Garrosa. Ballboy przerwał grę

Do niecodziennej sytuacji doszło podczas meczu Jiri Vesely - Leonardo Mayer. Chłopiec do podawania piłek zbyt wcześnie wbiegł na kort, przez co przerwał trwającą akcję. Reakcja tenisisty mogła być tylko jedna - głośny krzyk złości. Roland Garros na żywo w Eurosporcie i Eurosport Playerze.

