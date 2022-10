1100 godzin transmisji, ponad 500 wydarzeń. Sportowa zima rusza w Eurosporcie

Oto co miał do powiedzenia 11. w piątek Kamil Stoch.

Oto co miał do powiedzenia reprezentant Polski.

- Zarząd powiedział nam, że generujemy za duże koszty. Tylko że dajemy też duże zyski. Jeśli nie będzie inwestycji, to nie będzie sukcesów. Jeśli chcą, to ja mogę sobie wszystko sam sfinansować, tylko niech dadzą mi dobrego trenera – powiedział Kamil Stoch. Puchar Świata w skokach narciarskich na żywo w TVN, Eurosporcie 1 i player.pl.

Oto co miał do powiedzenia najlepszy z Polaków w finałowym konkursie sezonu.

Sezon sportów zimowych na antenach Eurosportu i w Eurosporcie Extra w Playerze>>>

- Będzie się działo na pewno dużo, właściwie już dziś inauguracja. Mamy ogromną platformę. Jesteśmy w naszej grupie w stanie pokazać ponad 1100 godzin transmisji na żywo. To jest ponad 500 wydarzeń, od teraz aż do kwietnia. Pamiętajmy, że największe wydarzenia, w tym mistrzostwa świata w narciarstwie klasycznym, które są taką perełką, pokażemy w TVN, w telewizji Metro królować będą biegi. Mamy bardzo duże portfolio naszych kanałów, ale pamiętajmy, że wszystkie programy w każdej chwili dostępne są na żądanie w Eurosporcie Extra w Playerze - mówiła w sobotnim programie "Wstajesz i weekend" w TVN24 Żurkowska.

Oglądasz Wideo: tvn24 Dorota Żurkowska: tej zimy będzie się na pewno działo dużo

Nowinki w transmisjach skoków narciarskich

Dawid Kubacki zdominował Letnie Mistrzostwa Polski. Rekordy skoczni w Zakopanem Dawid Kubacki w... czytaj dalej » Tradycyjnie już najwięcej emocji budzić będą skoki narciarskie. I właśnie w trakcie ich transmisji na widzów Eurosportu czeka kilka nowości.

- Mam taką refleksję, że w 2000 roku Adam Małysz zaczął wygrywać, minęły 22 lata, a my wciąż mamy o czym rozmawiać. To jest piękna sprawa. Jeśli chodzi o nowoczesne technologie, to będą nowe rozwiązania, będzie nowe oprogramowanie do analizy skoków. Eksperci dostaną specjalny tablet, na którym pokażą niuanse skoków - stwierdził również obecny w studiu Paweł Kuwik, także mający za sobą godziny spędzone w studiu i pod skocznią. - Okaże się, jak dobrymi są ekspertami - dodał żartobliwie.

Zaznaczył również, że w ofercie pojawią się specjalne programy poświęcone analizie wydarzeń z poprzednich tygodni. Dodał, że jeszcze przed startem sezonu dziennikarze naszej stacji opracowali mnóstwo materiałów, najwięcej w historii - jak stwierdził. Zdradził, że widzowie będą mogli zobaczyć materiały m.in. prosto z szatni norweskich czy japońskich skoczków narciarskich. - Byliśmy w Sztokholmie, gdzie Polacy trenowali w tunelu aerodynamicznym, byliśmy też na meczu tenisowym Piotra Żyły - zachęcił.

Oglądasz Wideo: tvn24 Paweł Kuwik o nowościach w transmisjach skoków narciarskich

Znakomici eksperci i goście

Ale sportowa zima w Eurosporcie to nie tylko skoki. - Cały sport zimowy jest praktycznie na wyłączność w naszej grupie. To też narciarstwo czy łyżwiarstwo figurowe. Pokażemy sport zimowy w bardzo szerokiej ofercie ze znakomitymi ekspertami i gośćmi. Będą wyjątkowe studia, między innymi w Planicy - zapowiedziała Żurkowska.

Kolejną świetną wiadomością dla kibiców jest fakt, że sezon zimowy będzie tym razem wyjątkowo długi. - Kalendarz sportowy jest napięty. Zwłaszcza rozbiegówka jest dłuższa. Dzięki temu możemy zaangażować widzów przez dłuższy czas. Wyniki oglądalności pokazują, że polscy kibice uwielbiają spoty zimowe - dodała Żurkowska.