Afera dopingowa. Zatrzymanym biegaczom narciarskim grozi do trzech lat więzienia

Bardzo niewiele zabrakło Maciejowi Starędze do awansu do ćwierćfinałów sprintu stylem dowolnym w mistrzostwach świata w Seefeld. Polak zajął 31. miejsce, pierwsze, które nie dawało awansu. Najlepszy okazał się Szwed Viktor Thorn. MŚ w Seefeld na żywo w Eurosporcie i Eurosport Playerze.

Monika Skinder nie zdołała awansować do ćwierćfinałów sprintu stylem dowolnym w mistrzostwach świata w Seefeld. Polka zajęła 55. lokatę. Najlepsza była Szwedka Maja Dahlqvist. MŚ w Seefeld na żywo w Eurosporcie i Eurosport Playerze.

Zobacz skok Kamila Stocha z drugiej sesji treningowej. Polak skoczył 130,5 m na obiekcie w Innsbrucku, co było najdalszą próbą tego dnia na Bergisel.

116,5 oraz 115,5 metra w czwartkowych treningach w Innsbrucku uzyskał Stefan Hula. Kiepskimi próbami nie przekonał do siebie Stefana Horngachera i decyzją trenera nie weźmie udziału w trenera piątkowych kwalifikacjach do sobotniego konkursu mistrzostw świata na dużej skoczni.

Z bardzo dobrej strony pokazał się Szczepan Kupczak podczas konkursu skoków do kombinacji norweskiej na skoczni dużej. Polak oddał skok na odległość 124 metrów, co dało mu 8. miejsce przed biegiem na 10km. Mistrzostwa świata w narciarstwie klasycznym w Seefeld na żywo w Eurosporcie i Eurosport Playerze.

Szczepan Kupczak 8. po konkursie skoków do kombinacji...

Szczepan Kupczak 8. po konkursie skoków do kombinacji...

Eric Frenzel wygrał konkurs skoków na skoczni dużej do zawodów kombinacji norweskiej. Niemiec wylądował na 130,5. m. Drugie miejsce zajął Austriak Mario Seidl, a trzecie Norweg Jan Schmid. Szczepan Kupczak zajął 8. miejsce. Po godzinie 16 rozpocznie się druga część rywalizacji - bieg na 10km. MŚ w Seefeld na żywo w Eurosporcie i Eurosport Playerze.

Eric Frenzel najlepszy po konkursie skoków do kombinacji...

Eric Frenzel najlepszy po konkursie skoków do kombinacji...

Markus Eisenbichler wygrał kwalifikacje przed konkursem o mistrzostwo świata na skoczni dużej w Innsbrucku. Niemiec skoczył 128,5 metra i wyprzedził swojego rodaka Karla Geigera i Szwajcara Killiana Peiera. Najlepszy z Polaków, Kamil Stoch, był jedenasty. Awans do konkursu wywalczył komplet Polaków.

120 metrów Kamila Stocha dało mu 11. miejsce w kwalifikacjach do konkursu na dużej skoczni w Innsbrucku. Mistrzostwa świata w narciarstwie klasycznym na żywo w Eurosporcie 1 oraz Eurosport Playerze.

22.02 | Zaledwie 33. miejsce zajął w kwalifikacjach do konkursu na dużej skoczni w Innsbrucku Piotr Żyła. „Wewiór” zaliczył zaledwie 110,5 metra. Mistrzostwa świata w narciarstwie klasycznym na żywo w Eurosporcie 1 oraz Eurosport Playerze.

22.02 | Jakub Wolny kręcił nosem po piątkowych kwalifikacjach do konkursu na dużej skoczni w Innsbrucku, w których zajął 35. miejsce. Sobotnie zawody od godz. 14:00 na żywo w Eurosporcie 1 oraz Eurosport Playerze.

22.02 | Kilka słów od Dawida Kubackiego po piątkowych kwalifikacjach do konkursu na dużej skoczni w Innsbrucku. Polak zajął w nich 24. miejsce. Sobotnie zawody od godz. 14:00 na żywo w Eurosporcie 1 oraz Eurosport Playerze.

22.02 | Kamil Stoch podzielił się swoimi spostrzeżeniami po piątkowych kwalifikacjach do konkursu na dużej skoczni w Innsbrucku. Nasz lider zajął w piątek 11. Miejsce. Sobotnie zawody od godz. 14:00 na żywo w Eurosporcie 1 oraz Eurosport Playerze.

W pierwszej serii konkursu na skoczni dużej podczas mistrzostw świata Kamil Stoch oddał skok na odległość 128,5 m. To dało Polakowi siódme miejsce. Prowadził Szwajcar Killian Peier.

W drugiej serii konkursu na skoczni dużej Kamil Stoch oddał skok na odległość 129,5 m. To dało Polakowi piąte miejsce. MŚ w Seefeld na żywo w Eurosporcie i Eurosport Playerze.

23.02 | Zobacz, co powiedział Dawid Kubacki po konkursie na skoczni dużej podczas mistrzostw świata w Seefeld. Polak zajął 12. miejsce. MŚ w Seefeld na żywo w Eurosporcie i Eurosport Playerze.

Justyna Kowalczyk i Monika Skinder zajęły piąte miejsce w biegu półfinałowym sprintu drużynowego stylem klasycznym podczas mistrzostw świata w Seefeld. Czas, jaki uzyskały Polki, zapewnił im awans do finału. Transmisja od godziny 11:30 w Eurosporcie 1 i Eurosport Playerze.

Paweł Słowiok i Szczepan Kupczak wywalczył szóstą lokatę po konkursie skoków do zawodów drużynowych w kombinacji norweskiej. Polacy tracą minutę i 45 sekund do pierwszych Niemców. MŚ w Seefeld na żywo w Eurosporcie i Eurosport Playerze.

6. miejsce Polski po konkursie skoków do kombinacji norweskiej

6. miejsce Polski po konkursie skoków do kombinacji norweskiej

Kiedy okazało się, że złoty medal mistrzostw świata zdobył Niemiec Markus Eisenbichler, to były skoczek, a obecnie komentator Eurosportu Sven Hannawald wpadł w szał radości. To trzeba zobaczyć! MŚ w Seefeld na żywo w Eurosporcie i Eurosport Playerze.

Paweł Słowiok i Szczepan Kupczak, którzy w skokach do kombinacji norweskiej zajęli 7. miejsce, w biegu spadli tylko o jedną lokatę. Najlepszi byli reprezentanci Niemiec. MŚ w Seefeld na żywo w Eurosporcie i Eurosport Playerze.

W sobotę 23 lutego Markus Eisenbichler wygrał konkurs na skoczni dużej w mistrzostwach świata. - Wyszły ze mnie wszystkie emocje, dużo krzyczałem i pewnie jeszcze trochę pokrzyczę. To był piękny dzień - podsumował Niemiec. MŚ w Seefeld na żywo w Eurosporcie i Eurosport Playerze.

- Żeby powalczyć, trzeba było wznieść się na wyżyny swoich możliwości. Każdy z nas ma zrobić to, co potrafi najlepiej - mówił po zajęciu czwartego miejsca w konkursie drużynowym mistrzostw świata Kamil Stoch.

- Broniliśmy tytułu mistrza świata, a zawsze łatwiej jest atakować. Nikt nie przypuszczał, że nie zdobędziemy żadnego medalu. Skocznia nie jest do końca przyjazna dla nas - powiedział dość rozczarowany po konkursie drużynowym Adam Małysz. Reprezentanci Polski zajęli ostatecznie 4. miejce na mistrzostwach świata na skoczni Bergisel.

- Broniliśmy tytułu mistrza świata, a zawsze łatwiej jest atakować. Nikt nie przypuszczał, że nie zdobędziemy żadnego medalu. Skocznia nie jest do końca przyjazna dla nas - powiedział dość rozczarowany po konkursie drużynowym Adam Małysz. Reprezentanci Polski zajęli ostatecznie czwarte miejsce na mistrzostwach świata na skoczni Bergisel.

Do Seefeld Maciej Staręga przyjechał z nadziejami, ale w swojej koronnej konkurencji nie przebrnął eliminacji, a razem z Dominikiem Burym w sprincie drużynowym techniką klasyczną zostali sklasyfikowani na 18. pozycji.

W drugiej serii najlepszy rezultat z Polaków uzyskał Dawid Kubacki. Skoczek z Nowego Targu pofrunął na 105,5 m, co ostatecznie dało mu drugie miejsce za "triumfatorem" Niemcem Markusem Eisenbichlerem (105,5). Małą niespodziankę sprawili Wolny i Hula, którzy uzyskali odpowiednio 103 (12. miejsce) i 103,5 m (14.).

Skok Kamili Karpiel z kwalifikacji do konkursu MŚ w Seefeld. Polka osiągnęła 93,5 m i zapewniła sobie udział w konkursie głównym.

Szczepan Kupczak jest czwarty po skokach narciarskich zaliczanych do kombinacji norweskiej w mistrzostwach świata w austriackim Seefeld. Prowadzi Norweg Jarl Magnus Riiber przed rodakiem Espenem Bjoernstadem i Austriakiem Franzem-Josefem Rehrlem.

Norwegia (Emil Iversen i Johannes Klaebo) wygrali rywalizację w sprincie drużynowym stylem klasycznym w mistrzostwach świata w Seefeld. Drugie miejsce wywalczyli Rosjanie, a trzecie Włosi. Polacy nie awansowali do finału. MŚ w Seefeld na żywo w Eurosporcie i Eurosport Playerze.

- Można ich oskarżyć o oszustwo sportowe, a za to, według naszego prawa, grozi do trzech lat więzienia - powiedział agencji prasowej APA rzecznik prokuratury w Innsbrucku Hansjoerg Mayr. Policyjna obława na mistrzostwach. Tajner uspokaja: nas to nie dotyczy - Nas ta akcja... czytaj dalej »

Czekają na decyzję

Jak poinformował, żaden z pięciu zatrzymanych nie wyszedł jeszcze na wolność i obecnie "trwają czynności z ich udziałem", a najpóźniej w piątek przed południem sąd zdecyduje o ich ewentualnym aresztowaniu. Dodał, że możliwe jest przekazanie postępowań do ojczystych krajów sportowców, ale decyzja w tej sprawie jeszcze nie zapadła.

Z kolei zatrzymany w środę w Erfurcie lekarz sportowy, jego wspólnik oraz dwóch współpracowników ujętych w Austrii będą mogli być sądzeni na podstawie antydopingowego bądź antynarkotykowego prawa niemieckiego.

Narciarska federacja Kazachstanu potwierdziła w czwartek, że jednym z zatrzymanych jest Aleksiej Połtoranin. To czterokrotny olimpijczyk, dwukrotny medalista MŚ z 2013 roku i zwycięzca pięciu zawodów Pucharu Świata, który w Seefeld był 11. w biegu łączonym 2x15 km.

Rzeczniczka związku Samal Nauryzowa powiedziała, że federacja "będzie bronić swojego zawodnika", ale na razie czeka na ujawnienie dowodów w jego sprawie.

Źródło: newspix.pl Połtoranin to medalista mistrzostw świata

Już w środę Austriacy przyznali, że wśród pięciu zatrzymanych są reprezentanci tego kraju Max Hauke i Dominik Baldauf. Obaj 26-latkowie to studenci szkoły policyjnej, a w niedzielę minister spraw wewnętrznych gratulował im zajęcia szóstego miejsca w sprincie drużynowym. Dwóch pozostałych zatrzymanych to Karel Tammjarv i Andreas Veerpalu. Ich personalia ujawniła z kolei estońska federacja.

Ten drugi, uczestnik ubiegłorocznych igrzysk w Pjongczangu, jest synem dwukrotnego mistrza olimpijskiego Andrusa Veerpalu, który w 2013 roku został oczyszczony z zarzutów stosowania dopingu przez Międzynarodowy Trybunał Arbitrażowy ds. Sportu (CAS) w Lozannie - panel dyscyplinarny orzekł, że wiele elementów wskazywało na stosowanie przez niego ludzkiego hormonu wzrostu, ale błędy proceduralne podczas badania próbek sprawiły, że nie można go było uznać za winnego.

Źródło: newspix.pl Andreas Veerpalu to syn Andrusa

Dieter Csefan z Urzędu Policji Kryminalnej poinformował, że jeden ze sportowców został zatrzymany na gorącym uczynku, ze sprzętem do transfuzji krwi we własnym ramieniu. Działo się to w mieszkaniu jednego ze współpracowników niemieckiego lekarza.

"Nielegalne zyski"

Łącznie w środę w Austrii i Niemczech zatrzymano dziewięć osób. Policja przekazała, że ta akcja to element trwającego od kilku miesięcy międzynarodowego śledztwa ws. oszustwa sportowego, polegającego m.in. na komercyjnym wykorzystaniu nielegalnych substancji. Mózgiem międzynarodowej siatki dopingowej miał być 40-letni lekarz sportowy, zatrzymany także w środę w niemieckim Erfurcie.



- Grupa przestępcza z siedzibą w Erfurcie jest podejrzewana o to, że przez wiele lat przeprowadzała doping krwi u czołowych sportowców, by poprawić ich wyniki w zawodach krajowych oraz międzynarodowych, a dzięki temu czerpać nielegalne zyski - przekazano.

Zdaniem Csefana, jej działania, które trwały od pięciu lat, mogły też dotyczyć innych dyscyplin sportu.