Rekord świata przy muzyce Chopina. "Najdoskonalszy występ"

Hanyu: starałem się oddać głębię muzyki

- Wyznaczyłem sobie przed startem cel, uzyskanie wyniku wyższego od 110 punktów - mówił 25-letni Hanyu.

Cel zrealizował. Japończyk pojechał do "Ballady g-moll" Fryderyka Chopina, wykonał m.in. poczwórnego salchowa i kombinację dwóch potrójnych toe loopów. Uzyskał 111,82 punktu, co jest najlepszym w historii wynikiem w programie krótkim.

- Myślę, że jechałem z elegancją, a ten występ był najdoskonalszym, jaki kiedykolwiek wykonałem. Starałem się wyrazić i oddać swoimi uczuciami głębię muzyki. Podczas występu nabierałem pewności siebie, czułem się naprawdę dobrze - relacjonował mistrz olimpijski z 2014 i 2018 roku.



Just wow! A Short Program record for Yuzuru Hanyu at the Four Continents in



Wieloletnia rywalizacja

W grudniu rekord świata w programie dowolnym osiągnął z kolei jego największy rywal, Amerykanin Nathan Chen. Wygrał zawody solistów ISU Grand Prix w Turynie, a w programie dowolnym miał 224,92 pkt. Pokonał wówczas właśnie Hanyu, a w klasyfikacji łącznej miał aż o 44 punkty więcej od Japończyka.

Mistrzostwa Czterech Kontynentów rozegrano już po raz 22. W rywalizacji biorą udział sportowcy z Azji, Afryki, Ameryki oraz Australii i Oceanii.