Świetny występ polskich biathlonistek. Dwie finiszowały w czołówce

Roeiseland na mecie o 33 sekundy pokonała Niemkę Denise Herrmann i o ponad 47 sekund Francuzkę Julię Simon.

Hojnisz-Staręga miała jeden niecelny strzał i straciła do najszybszej w czwartek Norweżki minutę i 15 sekund. Żuk musiała pokonać dwie karne rundy i była o półtorej minuty wolniejsza od bezbłędnej na strzelnicy Olsbu Roeiseland.

Tak dobry wynik zapewnił obu Polkom prawo startu w niedzielnym biegu ze startu wspólnego. Kwalifikuje się do niego 25 czołowych zawodniczek klasyfikacji generalnej (w tym gronie nie ma Biało-Czerwonych), a stawkę uzupełnia pięć biathlonistek spoza tej grupy, najlepiej punktujących w danej rundzie Pucharu Świata. Hojnisz-Staręga i Żuk są w tej właśnie piątce na miejscach 2-3.

Słabiej spisały się inne nasze zawodniczki. Kinga Zbylut zajęła dopiero 56. miejsce, a Magdalena Gwizdoń została sklasyfikowana na 66. lokacie.

Prowadzenie w klasyfikacji generalnej utrzymała ubiegłoroczna triumfatorka cyklu Włoszka Dorothea Wierer. W czwartek zajęła czwarte miejsce.

W piątek na dystansie 10 km rywalizować będą mężczyźni. Na sobotę zaplanowano sztafety, a niedzielne biegi ze startu wspólnego zakończą tę rundę Pucharu Świata. Kolejna odbędzie się 15-19 stycznia w Ruhpolding.





The first winner of 2020 is Marte Roeiseland @NSSF_Biathlon! Focus was the key to her victory today in #OBE20. She what she had to say on https://t.co/6DEX9LAIgBpic.twitter.com/1nLvwRq2wH — IBU World Cup (@IBU_WC) 9 stycznia 2020

Wyniki:

1. Marte Olsbu Roeiseland (Norwegia) 22:04,9 (0 karnych rund)

2. Denise Herrmann (Niemcy) strata 33,1 s (1)

3. Julia Simon (Francja) 47,4 (1)

4. Dorothea Wierer (Włochy) 1.01,8 (1)

5. Tiril Eckhoff (Norwegia) 1.07,1 (2)

6. Paulina Fialkova (Słowacja) 1.09,1 (1)

7. Emma Lunder (Kanada) 1.14,9 (0)

8. Monika Hojnisz-Staręga (Polska) 1.15,0 (1)

9. Kamila Żuk (Polska) 1.29,8 (2)

...

56. Kinga Zbylut (Polska) 3.20,5 (3)

66. Magdalena Gwizdoń (Polska) 3.47,2 (2)

Klasyfikacja generalna PŚ (po 8 z 24 zawodów):

1. Dorothea Wierer (Włochy) 347 pkt

2. Tiril Eckhoff (Norwegia) 327

3. Ingrid Landmark Tandrevold (Norwegia) 289

4. Julia Simon (Francja) 261

5. Justine Braisaz (Francja) 247

6. Denise Herrmann (Niemcy) 233

...

30. Kamila Żuk (Polska) 104

33. Monika Hojnisz-Staręga (Polska) 89

41. Kinga Zbylut (Polska) 49

Klasyfikacja sprintu (po 4 z 9 zawodów):

1. Dorothea Wierer (Włochy) 182 pkt

2. Marte Olsbu Roeiseland (Norwegia) 150

3. Swietłana Mironowa (Rosja) 139

...

11. Kamila Żuk (Polska) 95

27. Monika Hojnisz-Staręga (Polska) 55

43. Kinga Zbylut (Polska) 27